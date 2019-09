Überdurchschnittlich stark gestiegen sind die Nominallöhne (Bruttomonatsverdienste einschließlich Sonderzahlungen) beispielsweise in der Öffentlichen Verwaltung (+ 5,9%), im Grundstücks- und Wohnungswesen (+4,7%), im Baugewerbe sowie im Bereich Erziehung und Unterricht (jeweils +4,2%).



Deutlich geringer stiegen die nominalen Verdienste im Bereich Verkehr und Lagerei (+0,3%) sowie im Verarbeitenden Gewerbe (+0,7%).



In der Unterscheidung nach Leistungsgruppen war der Verdienstzuwachs mit jeweils 3,2% bei den Fachkräften und herausgehobenen Fachkräften am größten, gefolgt von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in leitender Stellung (+2,8%) und den angelernten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern (+2,5%). Die Verdienste ungelernter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer weisen mit 2,2% die geringste Veränderungsrate auf.



Mehr Details können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2019/09/PD19_368_623.html (20.09.2019/ac/a/m)







Der Nominallohnindex in Deutschland ist im 2. Quartal 2019 um rund 3,0% gegenüber dem Vorjahresquartal gestiegen, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, legten die Verbraucherpreise im selben Zeitraum um gut 1,6% zu. Dies ergibt einen realen (preisbereinigten) Verdienstzuwachs von 1,3%.