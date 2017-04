Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - 53% der Bevölkerung zwischen 16 und 74 Jahren in Deutschland nutzten 2016 Online-Banking, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Im EU-Vergleich wurde Online-Banking laut Statistikbehörde Eurostat im Jahr 2016 am häufigsten in Nordeuropa genutzt. Allen voran lag Dänemark (88%), gefolgt von Finnland (86%) und den Niederlanden (85%). In Bulgarien (4%) und Rumänien (5%) wurden Bankgeschäfte hingegen nur sehr selten über das Internet abgewickelt.In Deutschland wurde Online-Banking im Jahr 2016 am häufigsten in der Altersgruppe der 25- bis 34-Jährigen (74%) genutzt. Mit zunehmendem Alter sank der Nutzeranteil, bei den 65- bis 74-Jährigen betrug er noch 28%. Zudem galt: Je höher der Bildungsabschluss und je höher das Haushaltseinkommen, desto höher der Nutzeranteil. (05.04.2017/ac/a/m)