Schulden der Länder steigen um 6,9 Milliarden Euro



Die Länder waren zum Ende des 1. Halbjahres 2019 mit 577,5 Milliarden Euro verschuldet. Das entspricht einem Anstieg um 1,2% beziehungsweise 6,9 Milliarden Euro gegenüber dem Jahresende 2018. Die Entwicklung verlief in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich: In Bremen stiegen die Schulden um 10,1%, in Sachsen-Anhalt um 7,1% und in Niedersachsen um 4,8%, während in Bayern die Schulden um 7,7%, in Hamburg um 5,0 % und in Sachsen um 3,9% sanken.



Gemeinden und Gemeindeverbände bauen 2,4 Milliarden Euro Schulden ab



Der Schuldenstand der Gemeinden und Gemeindeverbände verringerte sich gegenüber dem Jahresende 2018 um 1,8% beziehungsweise 2,4 Milliarden Euro auf 130,3 Milliarden Euro. Auch hier war die Entwicklung unterschiedlich: Schuldenanstiege gab es insbesondere in Mecklenburg-Vorpommern (+6,6%), Hessen (+2,2%) und Schleswig-Holstein (+1,7%). Stärkere Rückgänge gab es dagegen in Baden-Württemberg (-7,5%) und in Niedersachsen (-4,3%).



Die Sozialversicherung war zum Ende des 1. Halbjahrs 2019 mit 124 Millionen Euro verschuldet. Das waren 3,0% beziehungsweise 4 Millionen Euro weniger als zum Jahresende 2018.



Mehr Details können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2019/09/PD19_373_713.html (24.09.2019/ac/a/m)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der Öffentliche Gesamthaushalt (Bund, Länder, Gemeinden/Gemeindeverbände und Sozialversicherung einschließlich aller Extrahaushalte) war beim nicht-öffentlichen Bereich (Kreditinstitute sowie sonstiger inländischer und ausländischer Bereich, zum Beispiel private Unternehmen im In- und Ausland) zum Ende des 1. Halbjahres 2019 mit 1 919,2 Milliarden Euro verschuldet, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Ergebnisse weiter mitteilt, stieg der Schuldenstand gegenüber dem Jahresende 2018 um 0,1% beziehungsweise 2,5 Milliarden Euro.Gegenüber dem 1. Quartal 2019 sank der Schuldenstand um 0,4% (-7,9 Milliarden Euro) und gegenüber dem 1. Halbjahr 2018 um 0,8% (-15,4 Milliarden Euro).Mit Ausnahme der Länderebene haben alle Ebenen des Öffentlichen Gesamthaushalts ihre Schulden im 1. Halbjahr 2019 abgebaut. Ende Juni 2019 war der Bund mit 1 211,3 Milliarden Euro verschuldet. Damit war die Verschuldung um 2 Milliarden Euro beziehungsweise 0,2% geringer als Ende 2018. Dabei baute der Bund seine Kassenkredite um 3,5 Milliarden Euro ab (-16,5%). Die Kredite des Bundes stiegen dagegen um 422 Millionen Euro (+1,0%) und die Wertpapierschulden um 1,1 Milliarden Euro (+0,1%).