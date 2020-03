Die Datenerhebung für die Verbraucherpreise im März 2020 war in den Statistischen Ämtern - von einigen regionalen Engpässen abgesehen - nur geringfügig durch die Corona-Pandemie beeinträchtigt, da die Preise grundsätzlich in einem Zeitraum von mindestens einer Woche um die Monatsmitte erhoben werden. Daher ist die Datenqualität weiterhin gut. Die endgültigen Ergebnisse für März 2020 werden am 16. April 2020 veröffentlicht.



Verbraucherpreisindex, März 2020:

+1,4% zum Vorjahresmonat (vorläufig)

+0,1% zum Vormonat (vorläufig)



Harmonisierter Verbraucherpreisindex, März 2020:

+1,3% zum Vorjahresmonat (vorläufig)

+0,1% zum Vormonat (vorläufig)



Detaillierte Daten zum Thema können Sie unter dem folgenden Link abrufen:

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/03/PD20_113_611.html;jsessionid=F1FF6C3F6BB77BCA6237DF6070E71FCB.internet722 (30.03.2020/ac/a/m)





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Inflationsrate in Deutschland - gemessen als Veränderung des Verbraucherpreisindex (VPI) zum Vorjahresmonat - wird im März 2020 voraussichtlich 1,4% betragen, so das Statistische Bundesamt (Destatis) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Wie das Statistische Bundesamt nach bisher vorliegenden Ergebnissen weiter mitteilt, steigen die Verbraucherpreise gegenüber Februar 2020 voraussichtlich um 0,1%.