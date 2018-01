Die Ausfuhrpreise lagen im Jahresdurchschnitt 2017 um 1,8% über denen des Vorjahres (2016: -0,9%). Dies war der größte Preisanstieg seit 2011 (+3,3% gegenüber 2010). Auch bei den Ausfuhrpreisen beeinflusste der Preisanstieg der Vorleistungsgüter (+2,9%) maßgeblich die Jahresveränderungsrate. Der Preisanstieg exportierter Energieprodukte (+13,2%) wirkte sich wegen des geringeren Wägungsanteils am Ausfuhrpreisindex vergleichsweise moderat aus.



Veränderungen im Dezember 2017



Im Dezember 2017 lagen die Einfuhrpreise um 1,1% über denen von Dezember 2016. Dies war der niedrigste Preisanstieg gegenüber dem Vorjahresmonat seit November 2016 (+0,3% gegenüber November 2015). Im November 2017 hatte die Jahresveränderungsrate +2,7% betragen, im Oktober 2016 hatte sie bei +2,6% gelegen. Gegenüber November 2017 stiegen die Importpreise im Dezember 2017 um 0,3%.



Auch im Dezember 2017 hatte die Entwicklung der Vorleistungsgüter (+2,6%) den größten Einfluss auf die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat. Gegenüber dem Vormonat fielen die Preise geringfügig um 0,1%. Insbesondere importiertes Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen sowie Nicht-Eisen-Metalle und Halbzeug daraus verteuerten sich gegenüber Dezember 2016, ausgenommen Nickel, das billiger war als im Vorjahresmonat. Die Preise für elektronische Bauelemente (-6,4%) und Eisenerze (-4,5%) lagen dagegen unter denen des Vorjahresmonats.



Importierte Energieträger waren im Dezember 2017 um 7,9% teurer als im Dezember 2016 (+2,4% gegenüber November 2017). Während sich Rohöl, Erdgas und Mineralölerzeugnisse verteuerten, sanken die Preise für Steinkohle und elektrischen Strom.



Der Einfuhrpreisindex ohne Energie war im Dezember 2017 um 0,3% höher als im Dezember 2016 (unverändert im Vergleich zu November 2017). Lässt man nur Erdöl und Mineralölerzeugnisse außer Betracht, lag der Einfuhrpreisindex im Dezember 2017 um 0,4% über dem Stand des Vorjahres (+ 0,1% gegenüber November 2017).



Eingeführte Gebrauchsgüter (-2,1%) und Verbrauchsgüter (-0,7%) verbilligten sich gegenüber Dezember 2016. Investitionsgüter (-1,2%) waren im Vorjahresvergleich ebenfalls günstiger.



Die Preise für importierte landwirtschaftliche Güter lagen um 5,7% unter denen von Dezember 2016.



Der Index der Ausfuhrpreise lag im Dezember 2017 um 1,0% über dem Stand von Dezember 2016. Im November 2017 hatte die Veränderung zum Vorjahr +1,2% betragen, im Oktober 2016 waren es +1,5% gewesen. Gegenüber dem Vormonat November 2017 stieg der Ausfuhrpreisindex im Dezember 2017 geringfügig um 0,1%.



Mehr Details können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2018/01/PD18_030_614.html;jsessionid=AF5BD809CA4A3BE97E81A8C0F98C11D8.InternetLive2 (29.01.2018/ac/a/m)





