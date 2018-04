Mit einem Minus von 1,1% hat sich einzig der Empfang aus dem Ausland negativ gegenüber 2016 entwickelt.



Der Versand zu Häfen im Ausland stieg hingegen um 4,1% an, der Durchgangsverkehr hat um 1,7% zugenommen. Der Verkehr innerhalb Deutschlands hat sich mit einem Anstieg um 0,4% nur leicht verändert.



Der Containerverkehr in der Binnenschifffahrt nahm 2017 gegenüber dem Vorjahr um 5,3% auf 2,6 Millionen TEU (Twenty-foot-Equivalent-Unit) zu. Er stieg damit zum achten Mal in Folge gegenüber dem Vorjahreszeitraum an.



Mehr Details können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2018/04/PD18_121_463.html (03.04.2018/ac/a/m)





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Im Jahr 2017 stieg die Güterbeförderung der Binnenschifffahrt gegenüber dem Vorjahr leicht um 0,6% an, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) wurden insgesamt 222,7 Millionen Tonnen Güter auf deutschen Binnenwasserstraßen transportiert.