Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Das Gastgewerbe in Deutschland hat sich im August 2020 im Vergleich zum Vormonat weiter erholt, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Auch der Vergleich zum Vorjahresmonat zeigt die Auswirkungen der Krise deutlich. Gegenüber August 2019 war der Gastgewerbeumsatz im August 2020 real um 22,2% und nominal um 17,5% geringer. Die Hotels und sonstigen Beherbergungs-unternehmen erzielten im Vergleich zum August 2019 real 22,0% niedrigere Umsätze. In der Gastronomie fiel der Umsatz gegenüber August 2019 real um 22,3%. Innerhalb der Gastronomie lag der reale Umsatz der Caterer im August 2020 um 32,9% unter dem Wert des Vorjahresmonats.Mehr Details können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/10/PD20_412_45213.html (19.10.2020/ac/a/m)