Methodische Hinweise:



Die Erhebung erfasst Unternehmen des Gastgewerbes mit einem Umsatz von mindestens 150.000 Euro pro Jahr. Das Statistische Bundesamt (Destatis) berücksichtigt verspätete Mitteilungen der befragten Unternehmen und aktualisiert deshalb laufend die ersten nachgewiesenen Ergebnisse.



Die Revisionstabellen geben Auskunft über die Auswirkungen der Aktualisierungen auf die Ergebnisse.



Die Ergebnisse der Gastgewerbestatistik können besonders in den Sommermonaten von denen der Tourismusstatistik abweichen, da zum Beispiel der Umsatz in den Beherbergungsunternehmen zeitlich nicht immer mit den Übernachtungen zusammenfällt. Auch methodische Unterschiede führen zu abweichenden Ergebnissen.



Weitere methodische Hinweise befinden sich in den Erläuterungen zur Statistik und in den Qualitätsberichten zum Gastgewerbe und Tourismus.



Lange Zeitreihen zur Monatsstatistik im Gastgewerbe können in der Tabelle Umsatz im Gastgewerbe (45213-0005) in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen werden. Informationen zu aktuellen Datenergänzungen werden über das RSS-Newsfeed bereitgestellt.



Detaillierte Daten zum Thema können Sie unter dem folgenden Link abrufen:

Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Das Gastgewerbe in Deutschland setzte im Mai 2019 real (preisbereinigt) 0,5% mehr um als im Mai 2018, so das Statistische Bundesamt (Destatis) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, stieg der Umsatz nominal (nicht preisbereinigt) um 3,4%.Die Beherbergungsunternehmen wiesen im Mai 2019 real 3,1% (nominal 6,5%) höhere Umsätze als im Vorjahresmonat aus, obwohl die Zahl der Übernachtungen um 2,4% zurückging. Eine der Ursachen ist, dass die Reiseveranstalter das Leistungsentgelt an die Hoteliers meist erst nach Leistungserbringung weitergeben. Im Umsatz für den Mai 2019 dürften Entgelte zum Beispiel für Osterurlaube im April 2019 enthalten sein.Der Umsatz in der Gastronomie fiel im Mai 2019 real um 1,2% gegenüber dem Mai 2018. Innerhalb der Gastronomie lag der Umsatz der Cateringunternehmen real um 8,1% über dem Wert des Vorjahresmonats.