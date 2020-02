Die Zahl geschlachteter Rinder sank 2019 gegenüber dem Vorjahr um 0,8% auf 3,5 Millionen Tiere. Da aber das durchschnittliche Schlachtgewicht zunahm, stieg die Schlachtmenge im Jahr 2019 um 0,9 % gegenüber dem Vorjahr auf 1,1 Millionen Tonnen Rindfleisch.



Geflügelfleisch: Schlachtmenge um 0,8% gestiegen



Die Menge an erzeugtem Geflügelfleisch lag 2019 mit 1,6 Millionen Tonnen um 0,8% über dem Vorjahreswert. Es wurde 1,5 % mehr Fleisch von Jungmasthühnern erzeugt. Auch die Erzeugung von Putenfleisch (Truthuhnfleisch) erhöhte sich um 0,7%.



Zehnjahresvergleich: Schlachtmenge von Geflügel seit 2009 um 22 % gestiegen



Von 2009 bis 2019 ist die Menge an erzeugtem Geflügelfleisch um 22% gestiegen, während die produzierte Menge an Schweine- und Rindfleisch - mit leichten Schwankungen in einzelnen Jahren - in etwa auf dem gleichen Niveau geblieben ist.



Mehr Details können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/02/PD20_036_413.html (05.02.2020/ac/a/m)





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Im Jahr 2019 haben die gewerblichen Schlachtbetriebe in Deutschland nach vorläufigen Ergebnissen 59,7 Millionen Schweine, Rinder, Schafe, Ziegen und Pferde geschlachtet, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Einschließlich des Geflügels erzeugten die Unternehmen insgesamt knapp 8,0 Millionen Tonnen Fleisch. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, sank die erzeugte Fleischmenge damit gegenüber 2018 um 1,4%. Der Rückgang ergibt sich aus der geringeren Schweinefleischerzeugung, während die Produktion von Rind- und Geflügelfleisch gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist.Schweinefleisch: Schlachtmenge um 2,6% gesunkenRindfleisch: Schlachtmenge um 0,9% gestiegen