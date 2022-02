Gemüse war im Dezember 2021 dagegen um 3,3% billiger als im Dezember 2020. Preisrückgänge gab es unter anderem bei Salat mit -3,0% und bei Kohlgemüse mit -2,5%.



Preise für tierische Erzeugnisse um 17,4% gestiegen, für Milch um 22,0%



Die Preise für tierische Erzeugnisse lagen im Dezember 2021 um 17,4% über denen von Dezember 2020. Im November 2021 hatte der Preisanstieg im Vergleich zum Vorjahresmonat bereits 14,9% betragen. Der Milchpreis lag im Dezember 2021 um 22,0% über dem Vorjahresniveau; im November 2021 waren es noch +18,2% im Vergleich zum November 2020. Grund hierfür sind vor allem geringere Milchanlieferungen aufgrund eines geringen Rohmilchangebots.



Bei Schlachtschweinen sind die Preise erstmals seit April 2020 gestiegen. Im Dezember 2021 lagen sie um 4,5% über denen des Vorjahresmonats. Im November 2021 waren die Preise im Vorjahresvergleich noch rückläufig (-0,8%). Der Preisanstieg im Dezember 2021 ist durch eine etwas stärkere Nachfrage unter anderem durch die Gastronomie begründet. Im Dezember 2020 war die Nachfrage aufgrund coronabedingter Schließungen vergleichsweise gering.



Die Preise für Rinder haben sich im Dezember 2021 im Vergleich zum Vorjahresmonat um 27,7% erhöht. Damit setzte sich der schon in den vergangenen Monaten zu beobachtende Trend steigender Preise fort, allerdings in abgeschwächter Form. Bei Schafen und Ziegen wurden ebenfalls weiterhin steigende Preise beobachtet (+18,4% gegenüber dem Vorjahresmonat).



Preisanstieg landwirtschaftlicher Produkte 2021 um 8,8% gegenüber 2020



Im Jahresdurchschnitt 2021 sind die Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte insgesamt um 8,8% gegenüber 2020 gestiegen. Die pflanzlichen Erzeugnisse verteuerten sich um 18,3%. Diese Steigerung ist vor allem auf erhöhte Preise für Getreide (+29,3% gegenüber 2020) und Handelsgewächse (+32,8% gegenüber 2020) zurückzuführen. Preissteigerungen gab es jedoch auch bei Gemüse wie Salat (+24,4%) sowie bei Pflanzen und Blumen (+15%).



Die Preise für tierische Erzeugnisse sind weniger stark gestiegen. Sie verteuerten sich im Jahresschnitt 2021 im Vergleich zu 2020 um 2,8%. Dies ist durch einen starken Rückgang der Preise für Schlachtschweine (-14,2%) bedingt. Preissteigerungen bei weiteren tierischen Produkten wie zum Beispiel bei Rindern (+16,7%) oder Milch (+10,1%) wirkten sich somit nur gedämpft aus. (14.02.2022/ac/a/m)





