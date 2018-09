Die Erzeugerpreise für Telekommunikationsleistungen und Informationstechnologie steigen weiterhin



Im Wirtschaftsabschnitt "Information und Kommunikation" lagen die Preise im zweiten Quartal 2018 im Durchschnitt um 0,9% höher als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Gegenüber dem Vorquartal blieben sie mit +0,1% nahezu unverändert. Auffällig in diesem Wirtschaftsabschnitt war, dass sich die Erzeugerpreise für Telekommunikationsleistungen mit +1,5% und für Dienstleistungen der Informationstechnologie mit +0,7% gegenüber dem Vorjahreszeitraum erhöhten. Beide Branchen wiesen bis Ende 2017 eher rückläufige oder stagnierende Preise auf.



Die Erzeugerpreise für freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen lagen im Schnitt um 1,7% über dem Niveau des Vorjahresquartals. Dabei stiegen die Preise für Leistungen des Wirtschaftszweigs "Werbung" mit +3,5% gegenüber dem zweiten Quartal 2017 überdurchschnittlich (+5,7% gegenüber dem Vorquartal). In den übrigen Branchen dieses Wirtschaftsabschnitts lagen die jeweiligen Preise um maximal 2,2% höher als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Gegenüber dem ersten Quartal 2018 blieben sie jeweils nahezu unverändert.



Überdurchschnittlicher Anstieg der Erzeugerpreise im Wirtschaftsabschnitt Verwaltungs- und Unterstützungsleistungen



Überdurchschnittlich stiegen mit +2,6% die Erzeugerpreise für Verwaltungs- und Unterstützungsleistungen im Vergleich zum zweiten Quartal 2017. Mit +2,8% fiel dabei der Preisanstieg bei der Überlassung von Arbeitskräften am höchsten aus. Kräftige Preiserhöhungen gegenüber dem Vorjahreszeitraum gab es aber auch bei der Vermittlung von Arbeitskräften (+2,4%), bei privaten Wach- und Sicherheitsdiensten (+2,3%) sowie bei der Reinigung von Gebäuden, Straßen und Verkehrsmitteln (+2,2%).



(28.09.2018/ac/a/m)





