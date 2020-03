Energie insgesamt war im Februar 2020 um 2,5% billiger als ein Jahr zuvor. Ohne Berücksichtigung von Energie waren die Erzeugerpreise 0,6% höher als im Februar 2019. Gegenüber Januar 2020 blieben sie unverändert.



Vorleistungsgüter waren im Februar 2020 um 1,6% billiger als im Februar 2019. Gegenüber dem Vormonat Januar 2020 sanken diese Preise um 0,2%. Billiger als ein Jahr zuvor waren vor allem nichtmetallische Sekundärrohstoffe wie Papier und Pappe (-47,6%). Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen kosteten 8,8% weniger als im Vorjahresmonat. Dagegen waren Edelmetalle und Halbzeug daraus 23,5% teurer als im Februar 2019. Transportbeton kostete 7,9% mehr als ein Jahr zuvor.



Verbrauchsgüter waren im Februar 2020 um 3,9% teurer als im Februar 2019. Gegenüber dem Vormonat Januar 2020 stiegen diese Preise um 0,4%. Nahrungsmittel waren 5,7% teurer als im Vorjahresmonat. Schweinefleisch kostete 31,8% mehr als vor einem Jahr, Zucker 18,0% mehr. Billiger als im Februar 2019 waren insbesondere Butter (-18,2%) und Kartoffelerzeugnisse (-8,5%).



Mehr Details können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/03/PD20_105_61241.html (20.03.2020/ac/a/m)





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte waren im Februar 2020 um 0,1% niedriger als im Februar 2019, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, hatte die Jahresveränderungsrate im Januar 2020 bei +0,2% gelegen. Gegenüber dem Vormonat fielen die Erzeugerpreise im Februar 2020 um 0,4%. Hauptverantwortlich für diesen Rückgang gegenüber Januar 2020 waren die um 1,6% niedrigeren Energiepreise. Die Preise für Mineralölprodukte sanken gegenüber dem Vormonat um 3,4%, die Preise für Erdgas in der Verteilung lagen um 3,6% niedriger als im Vormonat. Eindeutige Auswirkungen der aktuellen Corona-Krise auf die Erzeugerpreise konnten für den Berichtsmonat nicht festgestellt werden.