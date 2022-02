Im Produzierenden Gewerbe (ohne Baugewerbe) ist die Erwerbstätigenzahl im 4. Quartal 2021 gegenüber dem Vorjahr zwar gesunken (-17 000 Personen; -0,2%), das Minus wird aber kleiner (3. Quartal 2021: -53 000 Personen; -0,7%). Im Baugewerbe konnten hingegen weiterhin Beschäftigungsgewinne erzielt werden (+23 000 Personen; +0,9%). In der Land- und Forstwirtschaft, Fischerei sank die Zahl der Erwerbstätigen um 8 000 Personen (-1,5%).



Mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, weniger Selbstständige



Zum Anstieg der Erwerbstätigkeit gegenüber dem Vorjahresquartal um 1,0% hat im 4. Quartal 2021 maßgeblich die positive Entwicklung der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung beigetragen. Größere Beschäftigungsverluste gab es dagegen bei der Zahl der Beschäftigten mit ausschließlich marginalen Tätigkeiten (geringfügig entlohnte und kurzfristig Beschäftigte sowie Personen in Arbeitsgelegenheiten) und bei den selbstständig Tätigen. Insgesamt erhöhte sich die Zahl der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im 4. Quartal 2021 im Vergleich zum 4. Quartal 2020 um 503 000 (+1,2%) auf 41,5 Millionen Personen, während die Zahl der Selbstständigen einschließlich mithelfender Familienangehöriger im Vergleich zum Vorjahresquartal um 69 000 Personen (-1,7%) auf 3,9 Millionen sank.



Arbeitsvolumen steigt um 3,7%



Die Zahl der durchschnittlich geleisteten Arbeitsstunden je erwerbstätiger Person erhöhte sich nach ersten vorläufigen Berechnungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit im 4. Quartal 2021 im Vergleich zum Vorjahresquartal um 2,7% auf 346,4 Stunden. Das gesamtwirtschaftliche Arbeitsvolumen - also das Produkt aus Erwerbstätigenzahl und geleisteten Stunden je erwerbstätiger Person - erhöhte sich im gleichen Zeitraum um 3,7% auf 15,7 Milliarden Stunden.



Erwerbstätigenzahlen in der EU



Nach Angaben des europäischen Statistikamtes Eurostat vom 15. Februar 2022 stieg die nach europäisch harmonisierten Methoden berechnete Erwerbstätigkeit im 4. Quartal 2021 in den 27 Staaten der Europäischen Union (EU) und im Euroraum gegenüber dem Vorjahresquartal mit durchschnittlich jeweils 2,1% stärker als in Deutschland (1,0%).



Hinweis zu den bisher veröffentlichten Ergebnissen



Neben der Erstberechnung der Erwerbstätigenzahlen und der geleisteten Arbeitsstunden für das 4. Quartal 2021 wurden auch die bisher veröffentlichten Ergebnisse ab dem 1. Quartal 2021 im Rahmen der turnusmäßigen Überarbeitung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR) neu berechnet. Aus der Neuberechnung resultieren für die vierteljährlichen Erwerbstätigenzahlen Vorjahresveränderungsraten, die gegenüber den früheren Angaben im 2. und 3. Quartal um jeweils 0,1 Prozentpunkte höher liegen. Das in der Pressemitteilung vom 3. Januar 2022 (Nr. 01/22) veröffentlichte Jahresergebnis von 44,9 Millionen Erwerbstätigen und die Vorjahresentwicklungsrate von 0,0% bleiben durch die Neuberechnung unverändert, weil die geringe Korrektur der Quartalsergebnisse keine Auswirkung auf das gerundete Jahresergebnis hat.



