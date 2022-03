Die Ausgaben für Verteidigung wiesen im Zeitraum von 1991 bis 2021 mit der nominalen (nicht preisbereinigten) Zunahme um 35,8% den zweitschwächsten Anstieg aller staatlichen Aufgabenbereiche aus. Lediglich im Aufgabenbereich "Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen" war der Anstieg mit +15,3% noch schwächer. Am stärksten stiegen die Ausgaben des Staates im Gesundheitswesen. Diese haben sich in den drei betrachteten Jahrzehnten mehr als verdreifacht (+244,7%), mit einem besonders starken Anstieg im Kontext der Corona-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021. Nach dem Gesundheitswesen verzeichneten der Aufgabenbereich "Öffentliche Ordnung und Sicherheit" mit +169,3% sowie das Bildungswesen mit +169,2% die stärksten Ausgabenzuwächse unter den staatlichen Aufgabenbereichen.



Anteil der Verteidigungsausgaben an den Gesamtausgaben seit 1991 fast halbiert



Der Anteil der Verteidigungsausgaben an den Gesamtausgaben des Staates hat sich von 3,9% im Jahr 1991 auf 2,1% im Jahr 2021 fast halbiert. Damit entsprach der Ausgabenposten im Jahr 2021 in etwa den Ausgaben im Aufgabenbereich "Freizeitgestaltung, Sport, Kultur und Religion", der 1991 auf einen Anteil von 2,3% und 2021 einen Anteil von 2,1% an den staatlichen Gesamtausgaben hatte. Der größte Ausgabenblock sind die staatlichen Ausgaben für "Soziale Sicherung", deren Anteil im Jahr 2021 bei 41,1% lag und 1991 bei 38,4% gelegen hatte.



Im Jahr 2020 lag Deutschland beim Anteil der Verteidigungsausgaben an den Gesamtausgaben des Staates mit 2,2% unter dem Durchschnitt der Europäischen Union (EU) von 2,5%. Den höchsten Anteil innerhalb der EU erreichte Lettland mit 5,9%. Einen überdurchschnittlichen Anteil wies auch Frankreich mit 3,1% aus, den geringsten Anteil verzeichnete Irland mit 0,9%. Außerhalb der EU lagen das Vereinigte Königreich mit einem Anteil von 4,1% im Jahr 2020 und die Vereinigten Staaten mit 8,8% im Jahr 2019 weit über dem EU-Durchschnitt. Internationale Vergleichszahlen für das Jahr 2021 liegen derzeit noch nicht vor. (09.03.2022/ac/a/m)





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die gesamtwirtschaftlichen Verteidigungsausgaben der Bundesrepublik Deutschland in jeweiligen Preisen sind in den Jahren von 1991 bis 2021 im Vergleich zu den Gesamtausgaben des Staates unterdurchschnittlich um 35,8% von 28,5 Milliarden Euro auf 38,7 Milliarden Euro gestiegen, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, stiegen die staatlichen Gesamtausgaben nach den Ergebnissen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR) im selben Zeitraum stärker, nämlich um 149,5% von 736,9 Milliarden Euro auf 1 838,2 Milliarden Euro. Die staatlichen Einnahmen erhöhten sich zeitgleich um 148,5% von 686,3 Milliarden Euro auf 1 705,8 Milliarden Euro. Die Darstellung der VGR nach staatlichen Aufgabenbereichen liegt nicht in preisbereinigter Form vor.