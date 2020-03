Frauen in Deutschland belegen auch bei Teilzeit-Erwerbstätigkeit Platz 3 in der EU



Auch beim Anteil der erwerbstätigen Frauen, die in Teilzeit arbeiteten, lag Deutschland im EU-Vergleich an dritter Stelle. Fast die Hälfte der erwerbstätigen Frauen (47%) arbeiteten 2018 in Teilzeit, bei den Männern war es knapp jeder elfte (9%). Bei beiden Geschlechtern stieg die Teilzeitquote hierzulande von 2008 bis 2018: bei Männern etwas stärker um 1,4 Prozentpunkte, bei Frauen um 0,9 Prozentpunkte. EU-weiter Spitzenreiter bei der Teilzeitarbeit sind die Niederlande. Dort arbeiteten 2018 knapp drei Viertel der Frauen (74%) und knapp ein Viertel der Männer (23%) in Teilzeit.



Frauen finanziell unabhängiger als noch 2008



Die gestiegene Erwerbstätigenquote trägt zur finanziellen Unabhängigkeit von Frauen bei: Im Zeitraum 2008 bis 2018 ist der Anteil jener Frauen in Deutschland im Alter von 20 bis 64 Jahren, die ihren Lebensunterhalt überwiegend aus eigener Berufstätigkeit bestreiten, von 59% auf 68% gestiegen (Männer 2018: 81%). Umgekehrt ist in diesem Zeitraum der Anteil der Frauen, die überwiegend aus Einkünften ihrer Eltern, des Ehepartners oder der Ehepartnerin leben, von 23% auf 17% gesunken.



Elterngeld: Vor allem Frauen kümmern sich nach der Geburt um die Betreuung des Kindes



Im familiären Kontext übernehmen hauptsächlich Frauen die Betreuung des Kindes. Dies spiegelt sich in der Elterngeldstatistik wider: Im Jahr 2018 waren gut drei Viertel der Elterngeldbezieher in Deutschland Frauen, nur knapp ein Viertel der Elterngeldbezieher waren Männer. Jedoch stieg der Männeranteil seit 2015 etwa um einen Prozentpunkt jährlich. Auch in Bezug auf die angestrebte Bezugsdauer gibt es deutliche Unterschiede: Während die Frauen, die im Jahr 2018 Elterngeld bezogen, dieses für durchschnittlich 14,2 Monate lang in Anspruch nehmen wollten, beantragten Männer das Elterngeld für durchschnittlich 3,8 Monate. (06.03.2020/ac/a/m)





Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) zum Weltfrauentag am 8. März 2020 mitteilt, ist der Anteil erwerbstätiger Frauen zwischen 2008 und 2018 um 8 Prozentpunkte gestiegen (2008: 68%). Damit hatte Deutschland 2018 nach Schweden (80%) und Litauen (77%) die dritthöchste Erwerbstätigenquote von Frauen in der Europäischen Union (EU).Erwerbstätigenquoten von Frauen und Männern nähern sich an