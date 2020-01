Erneuter Höchststand der Erwerbstätigkeit



Die Wirtschaftsleistung in Deutschland wurde im Jahresdurchschnitt 2019 erstmals von mehr als 45 Millionen Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland erbracht. Nach ersten Berechnungen waren 45,3 Millionen und damit rund 400.000 Personen mehr als 2018 erwerbstätig. Dieser Anstieg von 0,9% beruht vor allem auf einer Zunahme der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. Wie schon in den Vorjahren überwogen eine höhere Erwerbsbeteiligung sowie die Zuwanderung von Arbeitskräften aus dem Ausland altersbedingte demografische Effekte sowie Abwanderungen aus Deutschland.



Staat erneut mit deutlichem Überschuss



Die staatlichen Haushalte beendeten das Jahr 2019 nach vorläufigen Berechnungen zum achten Mal in Folge mit einem Überschuss, der mit 49,8 Milliarden Euro nicht ganz an das Rekordergebnis von 62,4 Milliarden Euro im Jahr 2018 heranreicht. Der Bund hatte mit 19,2 Milliarden Euro den größten Anteil am Überschuss, gefolgt von Ländern mit 13,3 Milliarden Euro, Sozialversicherungen mit 10,7 Milliarden Euro und Gemeinden mit 6,6 Milliarden Euro. Gemessen am nominalen BIP errechnet sich für den Staat im Jahr 2019 eine Überschussquote von 1,5%.



BIP-Quartalsergebnisse zukünftig schneller verfügbar



Beginnend mit dem 2. Quartal 2020 wird das Statistische Bundesamt Ergebnisse der BIP-Schnellschätzung bereits 30 Tage nach Quartalsende veröffentlichen. Eine erste amtliche Einschätzung der Entwicklung des vierteljährlichen BIP für Deutschland wird somit zukünftig bereits zwei Wochen früher als bisher verfügbar sein - die BIP-Schnellschätzung für das 2. Quartal 2020 wird bereits Ende Juli 2020 veröffentlicht und ersetzt den bisherigen BIP-Schnellmeldungstermin nach 45 Tagen. Die detaillierten Berechnungen folgen weiterhin in einer ausführlichen Pressemitteilung etwa 55 Tage nach Quartalsende (also für das 2. Quartal 2020 am 25.08.2020).



Die detaillierten Ergebnisse zum 4. Quartal 2019 werden noch wie bisher etwa 45 Tage nach Quartalsende veröffentlicht. Erste Ergebnisse für das BIP im 4. Quartal 2019 wird das Statistische Bundesamt daher am 14. Februar 2020 veröffentlichen. Detaillierte Ergebnisse folgen am 25. Februar 2020.



Weiterführende Informationen



In der Fachserie 18 "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen", Reihe 1.1 "Erste Jahresergebnisse" stehen tiefer gegliederte Ergebnisse zum BIP 2019 zur Verfügung.



Weitere Veröffentlichungen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen sowie ein ausführlicher Qualitätsbericht sind unter Publikationen erhältlich.



Anschauliche aktualisierte Ergebnisse finden sich zudem im interaktiven VGR-Dashboard.



Diese und weitere aktuelle Ergebnisse der Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen des Bundes (81000) können in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen werden. (15.01.2020/ac/a/m)







