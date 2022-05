Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Inflationsrate in Deutschland wird im Mai 2022 voraussichtlich +7,9% betragen, so das Statistische Bundesamt (Destatis) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Seit Beginn des Kriegs in der Ukraine sind insbesondere die Preise für Energie merklich angestiegen und beeinflussen die hohe Inflationsrate erheblich. So stiegen die Energiepreise im Mai 2022 um 38,3% gegenüber dem Vorjahresmonat. Auch die Preise für Nahrungsmittel stiegen mit +11,1% überdurchschnittlich. Deutliche Preisanstiege auf den vorgelagerten Wirtschaftsstufen wirken sich dabei preiserhöhend aus. Hinzu kommen die preistreibenden Effekte unterbrochener Lieferketten infolge der Corona-Pandemie. Ähnlich hoch wie im Mai 2022 war die Inflationsrate in Deutschland zuletzt im Winter 1973/1974, als infolge der ersten Ölkrise die Mineralölpreise ebenfalls stark gestiegen waren.Detaillierte Daten zum Thema können Sie unter dem folgenden Link abrufen:https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/05/PD22_221_611.html;jsessionid=15B2C8F716D108FE5E2DC4FC3666E55D.live742 (30.05.2022/ac/a/m)