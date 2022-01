Deutlich um 4,7% gestiegen ist die Beschäftigtenzahl gegenüber dem Vorjahresmonat in der Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln. Dies ist unter anderem darin begründet, dass für Beschäftigte von Schlachthöfen ab dem Berichtsmonat Januar 2021 viele Leiharbeitsverträge in Festverträge umgewandelt wurden und diese Beschäftigten seitdem in dieser Statistik erfasst werden. Zuvor waren sie dem Dienstleistungsbereich zugeordnet. Zugenommen hat die Zahl der Beschäftigten im November 2021 im Vergleich zum November 2020 auch in der Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen (+2,4%) und in der Herstellung von chemischen Erzeugnissen (+1,1%).



Geleistete Arbeitsstunden und Entgelte gegenüber Vorjahr leicht gestiegen



Die im November 2021 geleisteten Arbeitsstunden stiegen im Vergleich zum November 2020 um 0,5% auf 704 Millionen Stunden - Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der November 2021 in elf Bundesländern einen Arbeitstag mehr hatte als der Vorjahresmonat.



Die Entgelte für die Beschäftigten im Verarbeitenden Gewerbe lagen im November 2021 bei rund 30,1 Milliarden Euro. Gegenüber dem Vorjahresmonat war das ein Anstieg um 1,3%.



