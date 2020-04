Bei den Herstellern von Vorleistungsgütern lag der Auftragseingang im Februar 2020 um 0,9% höher als im Vormonat. Bei den Herstellern von Investitionsgütern gab es einen Rückgang von 3,4%. Im Bereich der Konsumgüter stiegen die Aufträge um 1,7%.



Für Januar 2020 ergab sich nach Revision der vorläufigen Ergebnisse ein Anstieg von 4,8% gegenüber Dezember 2019 (vorläufiger Wert: +5,5%).



Umsatz: +0,1% saisonbereinigt zum Vormonat



Der reale Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe lag nach vorläufigen Angaben im Februar 2020 saison- und kalenderbereinigt um 0,1% höher als im Vormonat. Auch hier fehlen die Angaben der Betriebe in Rheinland-Pfalz, deren Umsätze daher geschätzt sind. Für Januar 2020 ergab sich nach Revision der vorläufigen Ergebnisse ein Anstieg von 1,1% (vorläufiger Wert:+2,0%). (06.04.2020/ac/a/m)





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Corona-Pandemie hatte im Februar 2020 noch keine eindeutigen Effekte auf die Neuaufträge im Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung.