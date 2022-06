Für März 2022 ergab sich nach Revision der vorläufigen Ergebnisse ein Rückgang gegenüber Februar 2022 um 4,2% (vorläufiger Wert: -4,7%).



Umsatz +0,5% zum Vormonat



Der reale Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe war nach vorläufigen Angaben im April 2022 saison- und kalenderbereinigt 0,5% höher als im Vormonat, nachdem er im Vormonat deutlich gesunken war: Für März 2022 ergab sich nach der Revision der vorläufigen Ergebnisse ein Rückgang des Umsatzes um 5,1% gegenüber Februar 2022 (vorläufiger Wert: -5,9%).



Im Vergleich zum Vorjahresmonat April 2021 lag der Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe kalenderbereinigt 1,8% niedriger.



Trotz des rückläufigen Auftragseingangs bei gleichzeitigem Umsatzanstieg war auch im April 2022, wie in den Vormonaten, das Auftragseingangsvolumen höher als das Umsatzvolumen. Der Nachfrageüberhang dürfte auf die nach wie vor hohe Knappheit an Vorprodukten zurückzuführen sein. In deren Folge haben viele Unternehmen Probleme, die eingehenden Aufträge abzuarbeiten. Durch den Rückgang der Auftragseingänge im April 2022 hat sich die Lage etwas normalisiert. Eine Analyse zum Zusammenhang zwischen Materialknappheit, Auftragseingängen, Produktion und Preisen in der Industrie bietet ein Dossier auf der Themenseite "Konjunkturindikatoren" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes. (07.06.2022/ac/a/m)







Der reale (preisbereinigte) Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe ist nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im April 2022 gegenüber März 2022 saison- und kalenderbereinigt um 2,7% gesunken. Dies ist bereits der dritte Rückgang in Folge, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Ohne die Berücksichtigung von Großaufträgen ergab sich ein Rückgang von 1,2%. Im Vergleich zum Vorjahresmonat April 2021 lag der Auftragseingang kalenderbereinigt 6,2% niedriger.Der Rückgang im Vormonatsvergleich ist insbesondere auf die Auslandsaufträge zurückzuführen: Ihr Volumen fiel im April 2022 gegenüber März 2022 um 4,0%. Dabei nahmen die Auftragseingänge aus der Eurozone um 5,6% ab. Die Auftragseingänge von außerhalb der Eurozone fielen um 3,0%. Die Inlandsaufträge sanken um 0,9%.