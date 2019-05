Bei den Sommergetreidearten ging die Anbaufläche von Sommerweizen um 72% auf 31 400 Hektar am stärksten zurück. Sommergerste bedeckt zur Ernte 2019 mit 376 600 Hektar eine um fast 16% geringere Fläche als im Vorjahr. Hafer steht auf einer Fläche von 137 100 Hektar (-2%).



Neben Getreide spielt auch der Anbau von Silomais im Feldfruchtanbau eine große Rolle in Deutschland, so wurde für diese Fruchtart eine Fläche von 2,3 Millionen Hektar genutzt. Das sind knapp 5% beziehungsweise nahezu 107 000 Hektar mehr als 2018.



Bei den Hackfrüchten steigt die Anbaufläche von Zuckerrüben um 6% auf 437 200 Hektar und für Kartoffeln wurde eine Anbaufläche 260 400 Hektar (+3%) erfasst.



Die Angaben zu den Anbauflächen zur Ernte 2019 beruhen auf den Mitteilungen einer begrenzten Anzahl von Ernte- und Betriebsberichterstattern in den Bundesländern von Mitte April 2019. Daher sind die Ergebnisse als vorläufige Anbautendenzen zu bewerten, die sich von den Angaben der Bodennutzungshaupterhebung im Juli 2019 unterscheiden können.



Mehr Details können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2019/05/PD19_180_412.html (13.05.2019/ac/a/m)





