Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - In Deutschland nutzen insgesamt 66,5 Millionen Personen ab zehn Jahren das Internet, so das Statistische Bundesamt (Destatis) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:



Wie das Statistische Bundesamt anhand aktueller Erhebungsergebnisse aus dem Jahr 2018 weiter mitteilt, entspricht das einem Anteil von 90%. Gegenüber 2017 (87%) bedeutet das einen Zuwachs von drei Prozentpunkten.



Rund 64 Millionen (87%) Personen ab zehn Jahren waren in den letzten drei Monaten vor der Befragung, das heißt im 1. Quartal 2018 online. Diese User wählten bevorzugt Handys/Smartphones (87%), um online zu gehen, gefolgt von Laptops (65%), Desktop-PCs (62%) und Tablets (46%). 16% nutzten für den Internetzugang auch andere Endgeräte wie beispielsweise Media-Player, E-Book-Reader oder Smart Watches. 85% der Personen, die das Internet im 1. Quartal 2018 genutzt haben, waren auch mobil online, das heißt außerhalb ihres Zuhauses oder Arbeitsplatzes. (05.09.2018/ac/a/m)





