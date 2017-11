Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Im Jahr 2017 nutzten insgesamt 87% der Bevölkerung ab 10 Jahren in Deutschland das Internet, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:



Das entsprach 64,5 Millionen Menschen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, waren knapp 86% der Bevölkerung ab 10 Jahren (63,5 Millionen) regelmäßig im Internet, das heißt innerhalb der letzten zwölf Monate vor der Befragung.



77% der regelmäßigen Internetnutzerinnen und -nutzer haben in den letzten 12 Monaten vor der Erhebung Online-Einkäufe getätigt. Mehr als zwei Drittel (67%) dieser Online-Shopper bestellten dort Kleidung und Sportartikel. Bei etwa der Hälfte (53%) waren Gebrauchsgüter wie zum Beispiel Möbel, Spielzeug und Geschirr sehr beliebt. 45% der Online-Einkäuferinnen und -Einkäufer bestellten sich Bücher, Zeitungen und Zeitschriften über das Internet, wobei 12% der Online-Shopper E-Books und 6% elektronische Zeitungen sowie Zeitschriften kauften. Mehr als ein Drittel (37%) kaufte Filme und Musik im Internet, zumeist (26%) als Video- und Musikstreams. (29.11.2017/ac/a/m)





