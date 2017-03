In den Betrieben der Energie- und Wasserversorgung waren im Dezember 2016 rund 239 000 Personen beschäftigt. Mit einem Plus von 1,5% gegenüber dem Vorjahresmonat fiel der Anstieg der Beschäftigtenzahlen im Vergleich zur Anzahl der Betriebe vergleichsweise gering aus.



Rund drei Viertel der Beschäftigten in der Energie- und Wasserversorgung waren Ende Dezember 2016 in der Elektrizitätsversorgung tätig (177 000 Personen). Gut jeder Zehnte war in der Wasserversorgung (27 000 Personen) beschäftigt. Die übrigen Beschäftigten verteilten sich zu fast gleichen Teilen auf die Bereiche Wärme- und Kälteversorgung (18 000 Personen) und Gasversorgung (17 000 Personen).



In der Energie- und Wasserversorgung wurden im Dezember 2016 gut 28,6 Millionen Arbeitsstunden geleistet. Das waren 3,5% mehr als im Jahr zuvor. Die Entgelte stiegen im gleichen Zeitraum um 4,0%.



Mehr Details können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2017/03/PD17_082_431.html (08.03.2017/ac/a/m)





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Ende Dezember 2016 gab es in den Wirtschaftsbereichen Energie- und Wasserversorgung in Deutschland knapp 2 400 Betriebe mit mindestens 20 Beschäftigten, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, waren das 7,7% mehr als im Dezember 2015. Hauptgrund für diesen Anstieg ist der fortwährende Strukturwandel innerhalb der Energiewirtschaft, in dessen Verlauf Betriebe oftmals vom Dienstleistungssektor in die Energieversorgung wechseln.