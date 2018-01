Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - 247 Menschen kamen im November 2017 bei Straßenverkehrsunfällen in Deutschland ums Leben, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Von Januar bis November 2017 wurden 2 942 Verkehrstote gezählt, das waren 48 weniger als im entsprechenden Zeitraum des Jahres 2016 (2 990 Getötete). Rund 358 800 Menschen wurden in den ersten elf Monaten 2017 auf Deutschlands Straßen verletzt, ein Rückgang um 2,3% gegenüber Januar bis November 2016. Auch die Zahl der Verkehrsunfälle ist gesunken. In den ersten elf Monaten 2017 erfasste die Polizei rund 2,34 Millionen Straßenverkehrsunfälle, 0,9% weniger als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Darunter waren 279 000 Unfälle mit Personenschaden (-2,4%) und circa 2,07 Millionen Unfälle mit ausschließlich Sachschaden (-0,8%).Mehr Details können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2018/01/PD18_025_46241.html;jsessionid=18C93695100C26006A935E603EA435E0.InternetLive1 (22.01.2018/ac/a/m)