Weiterhin mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, weniger Selbstständige



Die Zunahme der Erwerbstätigkeit wurde weiterhin von einem Anstieg der Zahl der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer getragen, die sich im 4. Quartal 2019 im Vergleich zum 4. Quartal 2018 um 397 000 (+1,0%) auf 41,44 Millionen Personen erhöhte. Diese Entwicklung basierte auf der anhaltend steigenden Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Rückläufig entwickelte sich hingegen die Zahl der Beschäftigten mit ausschließlich marginalen Tätigkeiten (geringfügig entlohnte und kurzfristig Beschäftigte sowie Personen in Arbeitsgelegenheiten). Auch der Rückgang von selbstständiger Tätigkeit setzte sich fort: Im 4. Quartal 2019 sank die Zahl der Selbstständigen einschließlich mithelfender Familienangehöriger im Vergleich zum Vorjahresquartal um 96 000 Personen (-2,3%) auf 4,11 Millionen.



Arbeitsvolumen sinkt um 0,1%



Die Zahl der durchschnittlich geleisteten Arbeitsstunden je Erwerbstätigen verringerten sich nach ersten vorläufigen Berechnungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit im 4. Quartal 2019 im Vergleich zum Vorjahresquartal um 0,8% auf 347,8 Stunden. Das gesamtwirtschaftliche Arbeitsvolumen - also das Produkt aus Erwerbstätigenzahl und geleisteten Stunden je Erwerbstätigen - sank im gleichen Zeitraum um 0,1% auf 15,8 Milliarden Stunden.



Hinweis zu den bisher veröffentlichten Ergebnissen



Über die Erstberechnung der Erwerbstätigen und der geleisteten Arbeitsstunden für das 4. Quartal 2019 hinaus wurden auch die bisher veröffentlichten Ergebnisse der ersten drei Quartale des Jahres 2019 im Rahmen der turnusmäßigen Überarbeitung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR) neu berechnet. Aus der Neuberechnung resultiert keine Änderung der Vorjahresveränderungsraten der Erwerbstätigenzahlen für alle drei Quartale.



Nach Angaben des europäischen Statistikamtes Eurostat vom 14. Februar 2020 stieg im 4. Quartal 2019 in den 27 Ländern der Europäischen Union (EU) und im Euroraum die Erwerbstätigkeit gegenüber dem Vorjahresquartal etwas stärker als in Deutschland. So betrug die Zuwachsrate in der EU 0,9% und im Euroraum 1,0%.



Mehr Details können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/02/PD20_049_13321.html (18.02.2020/ac/a/m)





