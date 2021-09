Boston (www.aktiencheck.de) - State Street Global Markets hat die Ergebnisse des State Street Investor Confidence Index® (ICI) für SEPTEMBER 2021 bekannt gegeben, so die Experten von State Street."Das Vertrauen der Anleger hat sich im September geringfügig abgeschwächt, wobei der Globale ICI trotz des Rückgangs nahe an seinem Höchststand seit drei Jahren blieb", kommentiere Marvin Loh, Senior Macro Strategist, State Street Global Markets. "Nach den starken Ergebnissen des ICI im August verzeichneten jedoch alle drei Regionen einen Rückgang, wobei Europa um 9 Punkte und Nordamerika und Asien jeweils um einen niedrigen einstelligen Prozentsatz zurückfielen. Die erneute Zunahme von Infektionen durch die Delta-Variante hat dazu geführt, dass die Wachstumserwartungen weltweit nach unten gingen, auch wenn die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für ein über dem Trend liegendes Wachstum im Jahr 2022 weiterhin vielversprechend aussehen. Darüber hinaus haben viele Zentralbanken, darunter auch die FED, angedeutet, dass sie den Ankauf von Vermögenswerten in den kommenden Monaten verlangsamen werden, und es wird erwartet, dass einige von ihnen ihre Quantitativen Lockerungen bis Mitte 2022 beenden werden, was für anhaltenden Gegenwind sorgen könnte, bis der Zeitrahmen für Zinserhöhungen sich deutlicher zeigt."Entwickelt worden sei der Investor Confidence Index von Kenneth Froot und Paul O'Connell von State Street Associates, dem Marktforschungs- und Beratungsunternehmen von State Street Global Exchange. Der Index messe das Vertrauen bzw. die Risikobereitschaft der Investoren quantitativ, indem er das tatsächliche Kauf- und Verkaufverhalten institutioneller Anleger untersuche. Der Index weise Änderungen bei der Risikobereitschaft der Anleger eine genaue Bedeutung zu: Je höher die prozentuale Verteilung auf die einzelnen Papiere, desto größer die Risikobereitschaft bzw. das Vertrauen. Ein Wert von 100 sei neutral; dies sei der Wert, bei dem die Investoren ihren langfristigen Anteil an risikoreichen Anlagen weder erhöhen noch verringern würden. Der Index unterscheide sich von umfragebasierten Maßnahmen dadurch, dass er sich nicht auf von institutionellen Investoren geäußerte Meinungen, sondern auf ihre tatsächlich getätigten Geschäfte stütze. (30.09.2021/ac/a/m)