State Street Global Markets hat heute die Ergebnisse des State Street Investor Confidence Index® (ICI) für Juli2020 veröffentlicht, so die Experten von State Street.Entwickelt worden sei der Investor Confidence Index bei State Street Associates, dem Recherche- und Beratungsunternehmen von State Street Global Markets, in Zusammenarbeit mit FDO Partners. Der Index messe das Vertrauen bzw. die Risikobereitschaft der Investoren quantitativ, indem er das tatsächliche Kauf- und Verkaufsverhalten institutioneller Anleger untersuche. Der Index weise Änderungen bei der Risikobereitschaft der Anleger eine genaue Bedeutung zu: je höher die prozentuale Verteilung auf die einzelnen Papiere, desto größer die Risikobereitschaft bzw. das Vertrauen. Ein Wert von 100 sei neutral; dies sei der Wert, bei dem Investoren ihren langfristigen Anteil an risikoreichen Anlagen weder erhöhen noch verringern würden. Der Index unterscheide sich von umfrage-basierten Maßnahmen dadurch, dass er sich nicht auf von institutionellen Investoren geäußerte Meinungen, sondern auf ihre tatsächlich getätigten Geschäfte stütze."Nach Erreichen der im Juni verzeichneten Mehrjahreshöchststände nahm die Risikobereitschaft in diesem Monat wieder ab, wobei der Juli aber immer noch das zweitstärkste Ergebnis für den ICI innerhalb eines Jahres gebracht hat," erkläre Marvin Loh, leitender Makrostratege bei State Street Global Markets. "Während sich die Wirtschaftssysteme weiter öffneten, dämpfte die steigende Zahl der Neuerkrankungen in den USA und in verschiedenen Schwellenländern die positive Dynamik des vergangenen Monats. Der ICI für Europa fiel am wenigsten, da das Virus dort nach wie vor stärker eingedämmt ist als in anderen Teilen der Welt. Interessanterweise verschlechterte sich auch die Stimmung in Asien, obwohl die Region als erste aus dem Lockdown herauskam, da sich eine länger dauernde Erholung der Wirtschaft nun auf die Zukunftsaussichten der Investoren auswirken kann."