Entwickelt worden sei der Investor Confidence Index bei State Street Associates, dem Recherche- und Beratungsunternehmen von State Street Global Markets, in Zusammenarbeit mit FDO Partners. Der Index messe das Vertrauen bzw. die Risikobereitschaft der Investoren quantitativ, indem er das tatsächliche Kauf- und Verkaufsverhalten institutioneller Anleger untersuche. Der Index weise Änderungen bei der Risikobereitschaft der Anleger eine genaue Bedeutung zu: Je höher die prozentuale Verteilung auf die einzelnen Papiere, desto größer die Risikobereitschaft bzw. das Vertrauen. Ein Wert von 100 sei neutral; dies sei der Wert, bei dem Investoren ihren langfristigen Anteil an risikoreichen Anlagen weder erhöhen noch verringern würden. Der Index unterscheide sich von umfragebasierten Maßnahmen dadurch, dass er sich nicht auf von institutionellen Investoren geäußerte Meinungen, sondern auf ihre tatsächlich getätigten Geschäfte stütze.



"Die Risikobereitschaft ging im September leicht zurück, da die globalen Aktienmärkte zum ersten Mal seit sechs Monaten auf breiter Front nachgegeben haben," erkläre Marvin Loh, leitender Makrostratege bei State Street Global Markets. "Die Anleger beobachten die Entwicklung des Virus weiterhin sehr genau, da weltweit und auch in Ländern, wo die Infektionsraten zunächst erfolgreich gesenkt werden konnten, ein Anstieg neuer Fälle verzeichnet wird. Auch die jüngsten Sitzungen der Zentralbanken haben in diesem Monat eine wichtige Rolle gespielt, wobei die fehlende Aktivität der Zentralbanken generell als enttäuschend empfunden wurde.



Obwohl die US-Märkte im September am unruhigsten waren, hat dies die Stimmung für den ICI für Nordamerika nur leicht beeinträchtigt. Der ICI für Europa ging zweistellig zurück, da die Stimmung rund um die angespannten Brexit-Verhandlungen und die Sorgen rund um den Virus die konstruktiven Anreize und Gewinne aus der Covid-Eindämmung in den Vormonaten zunichte gemacht haben." (01.10.2020/ac/a/m)







Boston (www.aktiencheck.de) - State Street Global Markets hat heute die Ergebnisse des State Street Investor Confidence Index® (ICI) für September 2020 veröffentlicht, so die Experten von State Street.Der Global Investor Confidence Index sei auf 83,9 gefallen, das sei ein Rückgang von 2,2 Punkten gegenüber dem bereinigten Wert von 86,1 für den Monat August. Das zurückgehende Anlegervertrauen beruhe vor allem auf den Rückgängen in Europa, wo der ICI um 12,0 Punkte auf 110,6 gefallen sei, sowie in Asien, wo der ICI um 5,6 Punkte auf 84,4 gefallen sei. Der ICI für Nordamerika sei derweil leicht von 77,6 auf 77,8 Punkte gestiegen.