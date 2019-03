Tradegate-Aktienkurs State Street-Aktie:

61,10 EUR +0,07% (12.03.2019, 22:26)



NYSE-Aktienkurs State Street-Aktie:

69,00 USD +0,45% (12.03.2019, 21:01)



ISIN State Street-Aktie:

US8574771031



WKN State Street-Aktie:

864777



Ticker-Symbol State Street-Aktie Deutschland:

ZYA



NYSE-Symbol State Street-Aktie:

STT



Kurzprofil State Street Co.:



State Street Corporation (ISIN: US8574771031, WKN: 864777, Ticker-Symbol: ZYA, NYSE-Ticker-Symbol: STT) ist als Finanzdienstleistungsunternehmen und Depotbank tätig und wurde 1792 gegründet. Das US-Unternehmen hat seinen Firmensitz in Boston. State Street ist im Aktienindex S&P 500 gelistet. (13.03.2019/ac/a/n)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - State Street: Boden im Aufbau - ChartanalyseAktien des Finanzdienstleisters State Street (ISIN: US8574771031, WKN: 864777, Ticker-Symbol: ZYA, NYSE-Ticker-Symbol: STT) stecken noch immer in einem mittelfristigen Abwärtstrend, aber zeitgleich nimmt ein Boden immer mehr Form an und könnte in 2019 eine Trendwende und anschließende Rallye bereithalten, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.State Street sei ein weltweit führendes Unternehmen, das verschiedene Beratungsservices für Investoren anbiete. Kernkompetenzen des Finanzdienstleisters seien Investment Services, Investment Management, Research sowie Trading. Nachdem die Aktie im abgelaufenen Jahr nahezu die Hälfte ihres Wertes eingebüßt habe, mache sich nun wieder Optimismus unter Investoren breit. Zwar stecke das Wertpapier noch immer seit den Verlaufshochs aus Anfang 2018 bei 114,27 US-Dollar in einem intakten Abwärtstrend, doch im Bereich zwischen 57,87 und rund 75,00 US-Dollar baue sich derzeit ein hoffnungsvoller Boden in Form einer inversen SKS-Formation auf. Dieses Konstrukt habe nach technischen Maßstäben einen Trendwendecharakter und könne daher für den Aufbau von Handelspositionen genutzt werden.Trendwende nehme Form anNoch müssten sich defensiv orientierte Investoren etwas gedulden. Erst ein Anstieg mindestens über die blau eingezeichnete Nackenlinie bei rund 75 US-Dollar könne tatsächlich für einen Ausbruch aus dem aktuellen Abwärtstrend und schließlich die erfolgreiche Aktivierung sorgen. Spekulative Anleger würden hingegen den zaghaften Doppelboden im Bereich von 67 US-Dollar für einen Direkteinstieg nutzen und an einem Lauf der State Street-Aktie bis an 75 US-Dollar partizipieren. Tendenziell bleibe ein solches Investment aber noch sehr spekulativ. Ansonsten biete sich der Bereich ab 75 US-Dollar für den mittelfristigen Aufbau von Long-Positionen an.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze State Street-Aktie: