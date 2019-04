Frankfurt (www.aktiencheck.de) - An der Wall Street waren am Dienstag an breiter Front Gewinne zu beobachten, wobei der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) und der technologielastige NASDAQ (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) neue Allzeithochs erreichten, so die Experten von XTB.Großbritannien sei zwar bis zum 31. Oktober eine Fristverlängerung für den Brexit-Termin gewährt worden, aber Theresa May und ihre Konservative Partei stünden unter großem Druck, um vor den am 23. Mai beginnenden Europawahlen einen Deal zu erzielen. Die neue Idee wäre der Versuch, ihr Abkommen im Gesetz zu verankern. Gegner hätten dann die Möglichkeit, entsprechende Anpassungen vorzunehmen. Allerdings seien die oppositionellen Gespräche mit der Labour-Partei bislang wenig erfolgreich gewesen und einige Tories seien der Meinung, dass nur ein Personalwechsel das Problem des ungeklärten EU-Austritts lösen könne. GBP/USD habe am gestrigen frühen Nachmittag die 1,13er-Marke unterschritten - eine Unterstützung, bei der die britische Währung in den vergangenen Wochen immer wieder Halt habe finden können. Das Vertrauen in die Premierministerin, in naher Zukunft einen Deal abschließen zu können, schwinde, während andererseits der USD an breiter Front aufwerte. Das Paar habe seit dem Mitte März ausgebildeten Jahreshoch ca. 3,5% an Wert verloren.Dank des starken Arbeitsmarktes sollten in Deutschland im ersten Quartal 2019 die Steuereinnahmen um 1,8% auf 175 Mrd. EUR gestiegen sein, habe am Dienstag das Bundesfinanzministerium berichtet. Aufgrund der gedämpften Konjunkturaussichten, insbesondere beim beunruhigenden EMI für das verarbeitende Gewerbe ersichtlich, würden für das Jahr 2019 jedoch insgesamt mit weniger Einnahmen gerechnet. Die um 10:00 Uhr veröffentlichten ifo-Indices könnten einen interessanten Anhaltspunkt liefern, um den Zustand und die Perspektive der deutschen Wirtschaft zu bewerten. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe gestern nahe des vorherigen Schlusskurses geschlossen, im Intraday-Handel seien aber überwiegend Bewegungen auf der Unterseite zu erkennen gewesen. Eine korrektive Bewegung als auch eine Wiederaufnahme des Aufwärtstrends seien ausgeblieben, sodass der deutsche Leitindex nahe seiner Jahreshöchststände vorerst in einer Konsolidierung gefangen bleibe und auf einen richtungsweisenden Impuls warte. Kurz nach der europäischen Eröffnung notiert der DAX bei 12.260 Punkten. (24.04.2019/ac/a/m)