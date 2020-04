Wien (www.aktiencheck.de) - Zum Monatsende kehrte die Vorsicht auf die US-Aktienmärkte zurück, welche allesamt niedriger schlossen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.In Asien seien sich Anleger heute Morgen uneinig und von deutlich niedrigeren Kursen bis zu starken Gewinnen sei quer durch die Bank alles mit dabei, wobei die Börsenbarometer in Japan und Hong Kong auf der Verliererseite stünden. Die Frühindikatoren würden auch in Europa auf einen stark negativen Handelsstart hindeuten.Noch schlimmer als die Aktienmärkte habe es dieses Quartal die Ölmärkte getroffen. Zum einen der Nachfragerückgang durch die COVID-19-Pandemie und zum anderen die erhöhte Ölförderung seit dem Auflösen der OPEC-Begrenzungen hätten die Ölpreise auf Tiefststände gedrückt - zuletzt gesehen 2002. Heute Morgen setze sich diese Talfahrt fort. Im Gegensatz dazu habe Gold zulegen können. (01.04.2020/ac/a/m)