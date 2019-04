Tradegate-Aktienkurs Starbucks-Aktie:

Kurzprofil Starbucks Corp.:



Starbucks Corp. (ISIN: US8552441094, WKN: 884437, Ticker-Symbol: SRB, Nasdaq-Symbol: SBUX) ist ein auf Kaffee spezialisiertes, weltweit bekanntes Unternehmen mit Sitz in Seattle. Das Unternehmen zählt weltweit in mehr als 60 Ländern über 20.000 Filialen. Sein Name entstand in Anlehnung an den ersten Offizier aus dem Roman "Moby Dick". Auch das Logo ist wie die Stadt an der US-Westküste vom Meer beeinflusst und zeigt eine Sirene mit zwei Flossen aus der griechischen Mythologie.



Neben Kaffee in zahlreichen Variationen bietet Starbucks auch Mischgetränke, süße Snacks und Merchandising-Produkte an. Außerdem möchte Starbucks mit der seit 2012 zum Konzern gehörenden Teehaus-Kette Teavana sein Erfolgsmodell im Teebeutel neu aufbrühen. (11.04.2019/ac/a/n)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Starbucks-Aktienanalyse von Analystin Nicole Miller Regan von Piper Jaffray:Nicole Miller Regan, Aktienanalystin von Piper Jaffray, bestätigt laut einer Aktienanalyse ihre neutrale Haltung gegenüber den Aktien von Starbucks Corp. (ISIN: US8552441094, WKN: 884437, Ticker-Symbol: SRB, Nasdaq-Symbol: SBUX).Die Marktrecherchen in Bezug auf die Entwicklung im März hätten positive Ergebnisse hervorgebracht. Allerdings liege das Ergebnis von Starbucks Corp. gemessen an den letzten vier Quarten 120 Basispunkte darunter.Die Analysten von Piper Jaffray gehen weiterhin im Amerika-Geschäft von einem Umsatzwachstum in Q2/19 auf bereinigter Fläche von 3% aus.Die Starbucks-Aktie beginne wieder einen positiveren Klang zu bekommen. Der Schatten auf dem Aktienkurs wegen der Entwicklung in Amerika sei bereits teilweise verschwunden, so die Analystin Nicole Miller Regan.