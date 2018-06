Tradegate-Aktienkurs Starbucks-Aktie:

Kurzprofil Starbucks Corp.:



Starbucks Corp. (ISIN: US8552441094, WKN: 884437, Ticker-Symbol: SRB, Nasdaq-Symbol: SBUX) ist ein auf Kaffee spezialisiertes, weltweit bekanntes Unternehmen mit Sitz in Seattle. Das Unternehmen zählt weltweit in mehr als 60 Ländern über 20.000 Filialen. Sein Name entstand in Anlehnung an den ersten Offizier aus dem Roman "Moby Dick". Auch das Logo ist wie die Stadt an der US-Westküste vom Meer beeinflusst und zeigt eine Sirene mit zwei Flossen aus der griechischen Mythologie.



Neben Kaffee in zahlreichen Variationen bietet Starbucks auch Mischgetränke, süße Snacks und Merchandising-Produkte an. Außerdem möchte Starbucks mit der seit 2012 zum Konzern gehörenden Teehaus-Kette Teavana sein Erfolgsmodell im Teebeutel neu aufbrühen. (26.06.2018/ac/a/n)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Starbucks-Aktie: Weitere Abgaben dürften noch folgen - ChartanalyseZwischen Ende 2008 und Oktober 2015 kann die Aktie der Kaffeehauskette Starbucks (ISIN: US8552441094, WKN: 884437, Ticker-Symbol: SRB, Nasdaq-Symbol: SBUX) nur eine Richtung und konnte auf ein erstes Verlaufshoch bei rund 64,00 US-Dollar zulegen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Die darauf folgenden Monate habe sich schließlich eine Seitwärtsbewegung zwischen grob 52,00 und den Jahreshochs aus 2015 eingestellt - inklusive kleinerer Ausreißer auf der Ober- und Unterseite.Am Mittwoch vergangener Woche platze schließlich eine Bombe, die US-Ratingagentur S&P habe das Unternehmen von A-/stable auf BBB+/stable herabgestuft und für einen massiven Kurssturz gesorgt. Nach dem ersten Schock habe sich die Aktie im Bereich der Wochentiefs an einer Stabilisierung versucht, sei jedoch mit diesem Unterfangen gescheitert und am Montag gleich wieder abgetaucht. Jetzt stehe noch der langfristige Aufwärtstrendkanal zur Disposition und würde bei einem Bruch weitere Abgaben nach sich ziehen.Ein Short-Einstieg auf aktuellem Niveau erscheine gar nicht verkehrt vor dem Hinblick eines schwächeren Gesamtumfeldes und vor allem Trendbruchs zu sein. Beende Starbucks den Handel unter 50,00 US-Dollar, so müssten weitere Abgaben zurück auf das Niveau von 46,28 US-Dollar zwingend eingeplant werden, übergeordnet könnte es sogar auf 41,25 US-Dollar abwärts gehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Starbucks-Aktie:XETRA-Aktienkurs Starbucks-Aktie:43,25 EUR +0,19% (26.06.2018, 09:04)