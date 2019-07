Tradegate-Aktienkurs Starbucks-Aktie:

Kurzprofil Starbucks Corp.:



Starbucks Corp. (ISIN: US8552441094, WKN: 884437, Ticker-Symbol: SRB, Nasdaq-Symbol: SBUX) ist ein auf Kaffee spezialisiertes, weltweit bekanntes Unternehmen mit Sitz in Seattle. Das Unternehmen zählt weltweit in mehr als 60 Ländern über 20.000 Filialen. Sein Name entstand in Anlehnung an den ersten Offizier aus dem Roman "Moby Dick". Auch das Logo ist wie die Stadt an der US-Westküste vom Meer beeinflusst und zeigt eine Sirene mit zwei Flossen aus der griechischen Mythologie.



Neben Kaffee in zahlreichen Variationen bietet Starbucks auch Mischgetränke, süße Snacks und Merchandising-Produkte an. Außerdem möchte Starbucks mit der seit 2012 zum Konzern gehörenden Teehaus-Kette Teavana sein Erfolgsmodell im Teebeutel neu aufbrühen. (29.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Starbucks-Aktienanalyse von Stefan Limmer vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Stefan Limmer von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Kaffeehauskette Starbucks Corp. (ISIN: US8552441094, WKN: 884437, Ticker-Symbol: SRB, Nasdaq-Symbol: SBUX) unter die Lupe.Mit einem Tagesgewinn von fast zehn Prozent habe die Starbucks-Aktie am vergangenen Freitag zu den größten Gewinnern im S&P 500 gehört. Der Titel notiere auf einem Allzeithoch und die psychologisch wichtige 100-Dollar-Marke sei zum Greifen nah. Grund für die Kursrally seien die jüngsten Quartalszahlen von Starbucks gewesen.Der Umsatz der Kaffeehauskette habe in den drei Monaten bis Ende Juni bei 6,8 Mrd. Dollar gelegen - über acht Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Das EPS sei im Vergleichszeitraum um 26 Prozent auf 0,78 Dollar geklettert. Damit habe Starbucks außerdem die Schätzungen der Wallstreet toppen können. Die Analysten hätten im Vorfeld mit einem Umsatz in Höhe von 6,67 Mrd. Dollar und einem Gewinn je Aktie von 0,72 Dollar gerechnet. Vor allem gute Geschäfte in China und den Vereinigten Staaten hätten die Kassen der weltgrößten Kaffeehauskette mit seinen rund 30.000 Filialen klingeln lassen. Dementsprechend begeistert habe sich CEO Kevin Johnson bei der Vorlage des Zahlenwerkes gezeigt. Für das Gesamtjahr erwarte man nun ein EPS in der Spanne von 2,80 bis 2,82 Dollar anstatt der bisher prognostizierten 2,75 bis 2,79 Dollar.Im 800%-Optionsscheindepot sei bereits Anfang Februar ein Call auf die Starbucks-Aktie gekaut worden. Schon alleine die Aktie habe sich seitdem astrein entwickelt und 45 Prozent zugelegt. Der Optionsschein habe jedoch für den Turbo gesorgt. Leser der 800%-Strategie würden aktuell 357 Prozent mit dem Schein vorne liegen. Im Depot befänden sich noch neun Optionsscheine auf weitere hochklassige Momentumaktien. Seit Jahresbeginn notiert das Depot rund 60 Prozent im Plus, so Stefan Limmer von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.07.2019)Börsenplätze Starbucks-Aktie:XETRA-Aktienkurs Starbucks-Aktie:87,95 EUR +0,27% (29.07.2019, 14:11)