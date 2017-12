Tradegate-Aktienkurs Staramba-Aktie:

41,894 EUR +2,33% (04.12.2017, 16:11)



ISIN Staramba-Aktie:

DE000A1K03W5



WKN Staramba-Aktie:

A1K03W



Ticker-Symbol Staramba-Aktie:

GXP



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Staramba-Aktie:

CLAGF



Kurzprofil Staramba SE:



Die Staramba SE (ISIN: DE000A1K03W5, WKN: A1K03W, Ticker-Symbol: 99SC) entwickelt und vertreibt Apps, Games und fotorealistisch gedruckte 3D-Figuren aus Polymergips zusammen mit namhaften Lizenzgebern aus dem internationalen Sport und Entertainment. Hierzu zählen Spitzenmannschaften des europäischen Fußballs wie die deutsche Nationalmannschaft, FC Bayern München, Real Madrid, Arsenal London und FC Chelsea. Aus Film und Musik werden für UNIVERSAL, Bravado, ABG, Epic Rights und viele weitere Brands unter anderem Stars wie Elvis Presley, KISS, Kiesza und Roland Kaiser mit lizenzierten Staramba-Produkten vermarktet.



Die digitalen Produkte und 3D-Figuren werden im eigenen Online-Shop und über elektronische Plattformen wie Amazon und eBay vertrieben. Daneben existieren im In- und Ausland zertifizierte stationäre Partner, die mit dem Staramba 3D-Scanner 3D-INSTAGRAPH® jedermann scannen können, um mit den gewonnenen 3D-Daten personifizierte 3D-Produkte anzubieten.



Die Staramba SE ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (04.12.2017/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - Staramba-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse, die Aktie von Staramba (ISIN: DE000A1K03W5, WKN: A1K03W, Ticker-Symbol: 99SC) nach wie vor spekulativ zu kaufen.Staramba habe erste Details seines Geschäftsmodells für die virtuelle Realität vorgestellt. Das Unternehmen konzentriere sich darauf, völlig neue Möglichkeiten für die Kommunikation und Interaktion von Stars mit ihren Fans zu schaffen. Durch die umfangreiche Datenbank von Star-Avataren würden die Berliner in diesem Bereich über einen großen Wettbewerbsvorsprung verfügen. Die erste Präsentation von STARAMBA.spaces sei vielversprechend ausgefallen und stoße nach Aussagen des Managements auf große Aufmerksamkeit von werbetreibenden Konzernen. Als Nebenprodukt der Plattform könne Staramba zudem eine revolutionäre Neuerung anbieten, die einen großen Einfluss auf das globale Lizenzgeschäft ausüben könnte. Mithilfe der Blockchain-Technologie würden nämlich Verkäufe von Lizenzprodukten und der Werbekonsum realtime erfasst und abgerechnet. Damit könne nicht nur deutlich schneller als bislang im Markt üblich abgerechnet werden, sondern auch transparent und fälschungssicher.Unter anderem zur Erleichterung der Abrechnung diene auch die Kryptowährung ROYALTY, die Staramba aktuell am Markt im Rahmen eines Pre-Sale einführe. ROYALTY löse nicht nur Probleme mit unterschiedlichen Währungen im globalen Roll-out, sondern biete zahlreiche zusätzliche Möglichkeiten, etwa für Loyalty-Aktionen. Nicht zuletzt könnte aus dem Verkauf der Token eine kräftige Finanzierungsspritze für Staramba resultieren, mit der das Unternehmen die Investitionen zur Forcierung des Wachstums noch ausbauen könnte.Der Analyst sehe das Unternehmen in einer guten Ausgangslage für eine Fortsetzung des dynamischen Expansionskurses auch in 2018 und darüber hinaus. Er habe ein starkes Umsatzwachstum in seinem Modell angesetzt, das dennoch deutlich unter den Managementplänen liege. Sollte zumindest die Analystenschätzung realisiert werden, schaffe das aus heutiger Sicht Potenzial bis zu einem Kurs von 73,30 Euro.Börsenplätze Staramba-Aktie:XETRA-Aktienkurs Staramba-Aktie:41,825 EUR +0,69% (04.12.2017, 16:07)