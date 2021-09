TSXV-Aktienkurs Standard Lithium-Aktie:

Kurzprofil Standard Lithium:



Standard Lithium Corp (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, OTC-Nasdaq: STLHF, TSXV: SLL) ist ein Unternehmen aus Kanada. Die Aktie wird an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin, Canadian Exchange, SETSqx, Nasdaq OTC, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. (10.09.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Standard Lithium-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Standard Lithium-Aktie (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, OTC-Nasdaq: STLHF, TSXV: SLL) unter die Lupe.In der Lithium-Branche gehe es weiter zur Sache. Nachdem die Übernahme von Millennial Lithium durch den chinesischen Lithium-Riesen Ganfeng eigentlich schon in trockenen Tüchern gewesen sei, sei jetzt ein neuer Bieter auf den Plan getreten. Der neue Bieter, dessen Name nicht genannt werden solle, wolle 3,85 Kanadischen Dollar je Aktie und damit 0,25 Kanadische Dollar mehr als Ganfeng bezahlen. Die Millennial-Aktie sei daraufhin nach oben gesprungen. Einige würden nun mit einem erneut höheren Angebot von Ganfeng rechnen. Aber Millennial sei gestern nicht die einzige Aktie gewesen, die zu einem Höhenflug angesetzt habe.Auch Standard Lithium habe gestern knapp zehn Prozent im US-Handel beziehungsweise im kanadischen Handel zulegen können. Gestern hätten die Experten noch die Möglichkeit diskutiert, dass sich hier eine potenzielle SKS, also eine Schulter-Kopf-Schulterformation anbahne. Eine solche Formation hätte eine weitere Schwäche der Aktie impliziert. Doch mit dem gestrigen Kurssprung sei diese Gefahr vorerst gebannt. Die Aktie scheine jetzt wieder höhere Tiefs ausbilden zu wollen, was für eine Wiederaufnahme des Aufwärtstrends spreche. Wichtig wäre es aus charttechnischer Sicht, dass das Papier den Bereich von 8,50 Kanadischen Dollar hinter sich lasse. Dann sei aus charttechnischer Sicht das Allzeithoch bei 10,50 Kanadischen Dollar zurück im Spiel.Eines sei sicher: Langweilig werde es vorerst nicht in der Lithiumbranche. Kurssprünge von zehn Prozent am Tag seien nichts für Anleger mit schwachen Nerven. Charttechnisch hätten die Lithiumaktien in den vergangenen Wochen konsolidiert. Doch Charts wie der von Standard Lithium würden darauf hindeuten, dass die Aufwärtsbewegung eher früher denn später wieder aufgenommen werden solle. Aus fundamentaler Sicht spreche ohnehin vieles für weiter steigende Kurse. Lithium sei knapp - und daran werde sich so schnell auch nichts ändern. (Analyse vom 10.09.2021)Börsenplätze Standard Lithium-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Standard Lithium-Aktie:5,73 EUR +1,60% (10.09.2021, 16:10)