Tradegate-Aktienkurs Standard Lithium-Aktie:

6,76 EUR -3,57% (24.09.2021, 08:57)



TSX Venture-Aktienkurs Standard Lithium-Aktie:

10,30 CAD +15,08% (23.09.2021, 22:00)



ISIN Standard Lithium-Aktie:

CA8536061010



WKN Standard Lithium-Aktie:

A2DJQP



Ticker Symbol Standard Lithium-Aktie Deutschland:

S5L



TSXV-Ticker-Symbol Standard Lithium-Aktie:

SLL



OTC-Nasdaq-Ticker-Symbol Standard Lithium-Aktie:

STLHF



Kurzprofil Standard Lithium:



Standard Lithium Corp (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, OTC-Nasdaq: STLHF, TSXV: SLL) ist ein Unternehmen aus Kanada. Die Aktie wird an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin, Canadian Exchange, SETSqx, Nasdaq OTC, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. (24.09.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Standard Lithium-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Standard Lithium-Aktie (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, OTC-Nasdaq: STLHF, TSXV: SLL) unter die Lupe.Zu Gast bei Jim Cramer auf CNBC? Das sei für viele Konzernchefs eine besondere Ehre. Vor allem aber lenke ein solcher Besuch in der Regel die Aufmerksamkeit der Börsianer auf die Aktie, die in der Sendung besprochen werde. Ein Beispiel: Standard Lithium. CEO Robert Mintak sei in der Sendung "Mad Money" zu Gast gewesen und die Aktie habe gleich im Anschluss zu einem Höhenflug angesetzt.Dabei gehe es nicht darum, dass viele neue aufregende Details verraten würden, vielmehr gehe es darum, das Papier einer größeren Anzahl an potenziellen Investoren vorzustellen, die bislang mit Standard Lithium wenig hätten anfangen können. Ergebnis: Die Standard Lithium-Aktie habe über 15% zugelegt.Dass der Anstieg mit einem hohen Volumen einhergehe, sei aus technischer Sicht erfreulich. Auffällig: Vor allem in den USA hätten die Anleger bei der Aktie zugegriffen. Das Handelsvolumen sei mit über 11 Mio. gehandelten Aktien an der NYSE (rund 88,6 Mio. USD) höher als an der eigentlichen Heimatbörse in Kanada gewesen. An der TSX-Venture seien gestern "nur" knapp 900.000 Aktien im Volumen von 8,7 Mio. CAD (Kanadische Dollar) gehandelt worden. Oder anders ausgedrückt: Der Auftritt von Robert Mintak habe vor allem bei den US-Anlegern für Aufsehen gesorgt.Bewertungstechnisch sei die Standard Lithium-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von knapp 1,4 Mrd. CAD sicherlich kein Schnäppchen mehr. Die stark begrenzte Anzahl an aussichtsreichen Lithiumprojekten konzentriere das Geld der Anleger aber auf wenige Aktien. Das führe zu hohen Bewertungen bei den Papieren. Aktuell gelte: The trend is your friend. Und der zeige nach oben, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Standard Lithium-Aktie: