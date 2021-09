TSXV-Aktienkurs Standard Lithium-Aktie:

Kurzprofil Standard Lithium:



Standard Lithium Corp (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, OTC-Nasdaq: STLHF, TSXV: SLL) ist ein Unternehmen aus Kanada. Die Aktie wird an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin, Canadian Exchange, SETSqx, Nasdaq OTC, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. (02.09.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Standard Lithium-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Standard Lithium-Aktie (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, OTC-Nasdaq: STLHF, TSXV: SLL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Standard Lithium habe über Fortschritte in einer Produktionsanlage berichtet. Daraufhin sei die Aktie bei sehr hohen Handelsumsätzen angesprungen. Der Aktienprofi verweise aber im Hinblick auf den Chart auf sehr hohe Volatilität. Früher habe die Bank of America gesagt, dass dieses Thema viel zu sehr gehyped werde. Die Standard Lithium-Aktie eignet sich nur für sehr mutige Investoren, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 02.09.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Standard Lithium-Aktie:5,81 EUR +4,50% (02.09.2021, 14:04)