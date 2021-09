Tradegate-Aktienkurs Standard Lithium-Aktie:

7,29 EUR +6,58% (30.09.2021, 13:05)



TSX Venture-Aktienkurs Standard Lithium-Aktie:

10,20 CAD -7,86% (29.09.2021)



ISIN Standard Lithium-Aktie:

CA8536061010



WKN Standard Lithium-Aktie:

A2DJQP



Ticker Symbol Standard Lithium-Aktie Deutschland:

S5L



TSXV-Ticker-Symbol Standard Lithium-Aktie:

SLL



OTC-Nasdaq-Ticker-Symbol Standard Lithium-Aktie:

STLHF



Kurzprofil Standard Lithium:



Standard Lithium Corp (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, OTC-Nasdaq: STLHF, TSXV: SLL) ist ein Unternehmen aus Kanada. Die Aktie wird an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin, Canadian Exchange, SETSqx, Nasdaq OTC, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. (30.09.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Standard Lithium-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Standard Lithium-Aktie (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, OTC-Nasdaq: STLHF, TSXV: SLL) unter die Lupe.Die Aktie von Standard Lithium sei zuletzt nicht zu bremsen gewesen. Am Mittwoch habe das Papier an der Heimatbörse in Toronto bei 11,90 Kanadischen Dollar ein neues Allzeithoch markiert. Anschließend hätten jedoch Gewinnmitnahmen eingesetzt und die Aktie sei wieder unter das bisherige Hoch zurückgerutscht.Am heutigen Donnerstag könnte allerdings bereits der nächste Anlauf starten. Auf der Handelsplattform Tradegate könne das Papier zumindest gut sechs Prozent zulegen.Bewertungstechnisch sei die Aktie mit einer Marktkapitalisierung von knapp 1,4 Milliarden Kanadischen Dollar sicherlich kein Schnäppchen mehr. Doch die stark begrenzte Anzahl an aussichtsreichen Lithiumprojekten konzentriere das Geld der Anleger auf wenige Aktien. Das führe zu hohen Bewertungen bei den Papieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Standard Lithium-Aktie: