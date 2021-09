Tradegate-Aktienkurs Standard Lithium-Aktie:

5,00 EUR -3,47% (09.09.2021, 09:15)



TSXV-Aktienkurs Standard Lithium-Aktie:

7,75 CAD -4,79% (08.09.2021, 22:00)



ISIN Standard Lithium-Aktie:

CA8536061010



WKN Standard Lithium-Aktie:

A2DJQP



Ticker Symbol Standard Lithium-Aktie Deutschland:

S5L



TSXV-Ticker-Symbol Standard Lithium-Aktie:

SLL



OTC-Nasdaq-Ticker-Symbol Standard Lithium-Aktie:

STLHF



Kurzprofil Standard Lithium:



Standard Lithium Corp (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, OTC-Nasdaq: STLHF, TSXV: SLL) ist ein Unternehmen aus Kanada. Die Aktie wird an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin, Canadian Exchange, SETSqx, Nasdaq OTC, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. (09.09.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Standard Lithium-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Standard Lithium-Aktie (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, OTC-Nasdaq: STLHF, TSXV: SLL) unter die Lupe.Die Lithiumaktien seien gestern durch die Bank unter Druck gekommen. Auch heute setze sich die schwache Entwicklung in Australien fort. Das alles sei sicherlich primär noch als Reaktion auf die Rally der vergangenen Wochen und Monate zu werten. Allerdings müsse man trotz guter fundamentaler Aussichten immer ein Auge auf den Chart haben. Es könne auch in langfristigen Aufwärtstrends zu starken Korrekturen kommen.Die Frage sei: Bilde sich bei der Standard Lithium-Aktie eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation aus, die uns erst einmal schwächere Kurse in den kommenden Wochen und Monaten bescheren könnte? In diesem Fall wäre der Anstieg im Juli als linke Schulter zu werten, das Hoch von Anfang August wäre der Kopf und der jüngste Anstieg auf rund 8,50 CAD (Kanadische Dollar) wäre die rechte Schulter. Die Formation sehe aber alles andere als sauber aus. Erst ein Rutsch unter die gedachte Nackenlinie, bei rund 6,50 CAD notiere, würden dieses Szenario wahrscheinlicher machen.Im Moment seien wir bei vielen Lithium-Aktien in einer normalen Konsolidierung. Auch wenn wir heute in Australien bei Orocobre (ISIN: AU000000ORE0, WKN: A0M61S, ASX-Ticker-Symbol: ORE) mit rund 6% Minus einen relativ hohen Abschlag gesehen hätten. Aber auch der Blick auf Orocobre offenbare eine potenzielle Topbildung: Der Wert habe Anfang August sein Hoch bei 9,96 AUD (Australische Dollar) erreicht. Seitdem habe die Aktie zweimal versucht, dieses Hoch zu knacken - vergeblich. Hier wäre durchaus eine Top-Bildung in Form eines Doppeltops denkbar. Aber dieses Szenario würde erst wahrscheinlicher werden, wenn die Orocobre-Aktie unter das zyklische Tief bei 8,30 AUD von Ende August falle.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Standard Lithium-Aktie: