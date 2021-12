Tradegate-Aktienkurs Standard Lithium-Aktie:

7,86 EUR -3,08% (16.12.2021, 16:35)



TSX Venture-Aktienkurs Standard Lithium-Aktie:

11,38 CAD -2,32% (16.12.2021, 16:20)



ISIN Standard Lithium-Aktie:

CA8536061010



WKN Standard Lithium-Aktie:

A2DJQP



Ticker-Symbol Standard Lithium-Aktie:

S5L



TSX Venture-Symbol Standard Lithium-Aktie:

SLI



Kurzprofil Standard Lithium Ltd.:



Standard Lithium (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, TSX Venture-Symbol: SLI) ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das in der Produktion von Lithium tätig ist. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Exploration und Erschließung des Bristol Dry Lake Lithium-Projekts in der Mojave-Region im San Bernardino County, Kalifornien, USA. Das Unternehmen beginnt auch mit der Due-Diligence-Prüfung und der Ressourcenbewertung von mehr als 30.000 Acres an Solepachten in der Smackover-Formation im Süden von Arkansas (USA). (16.12.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Standard Lithium-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Lithium-Unternehmens Standard Lithium Ltd. (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, TSX Venture-Symbol: SLI) unter die Lupe.Aufatmen bei den Aktionären des kanadischen Unternehmens: Die Standard Lithium-Aktie habe in den vergangenen Tagen über dem Abgrund getänzelt. Die Unterstützung bei rund 10 CAD (Kanadische Dollar) sei charttechnisch extrem wichtig. Doch mit der Wende des Gesamtmarktes gestern im späten Handel sei auch die Wende bei der Standard Lithium-Aktie gekommen. Der Anstieg um 7,5% auf 11,65 CAD sei ein wichtiger erster Schritt auf dem Weg zu einem Befreiungsschlag gewesen. Als nächstes müsste das Hoch bei 12 CAD aus dem Markt genommen werden.Gestern habe Standard Lithium zudem die Unterzeichnung einer Absichtserklärung ("LOI") mit Koch Engineered Solutions ("KES") zur Unterstützung bei der technischen Vorplanung der geplanten ersten kommerziellen Anlage des Unternehmens in der Lanxess-Anlage in Südarkansas bekanntgegeben. Die Absicht der Absichtserklärung bestehe darin, mehrere Geschäftsbereiche unter dem Dach von KES zu organisieren und zu nutzen, um ein integriertes Projektmanagementteam zu bilden, das Standard Lithium bei der Durchführung wichtiger Arbeiten unterstützen werde. "Das Unternehmen befindet sich in einer Phase des transformativen Wachstums, und wir müssen unser Team verstärken, um schnell und effizient auf die erste kommerzielle Anlage hinarbeiten zu können. Die große Erfahrung und die Weltklasse-Ressourcen, die die KES-Geschäftsbereiche mitbringen, sind für uns von entscheidender Bedeutung, um das bestmögliche Team für die Projektdurchführung aufzubauen", sage CEO Andy Robinson.Operativ laufe es derzeit bei Standard Lithium, die Short-Attacke gehöre mittlerweile der Vergangenheit. Aus Sicht der Aktionäre gehe es jetzt darum, dass die Aktie den Aufwärtstrend wieder aufnehmen könne. Ein Anstieg über 12 CAD wäre dazu ein erster Schritt. Wichtiger werde aber, das November-Hoch bei 14 CAD aus dem Markt zu nehmen. Dann sei der Weg in Richtung Allzeithoch frei, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.12.2021)Börsenplätze Standard Lithium-Aktie: