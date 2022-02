Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Standard Lithium-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Standard Lithium Ltd. (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, TSX Venture-Symbol: SLI) unter die Lupe.Der kanadische Lithium-Explorer und künftige Produzent gerate am Donnerstag-Nachmittag massiv unter Druck. Die Standard Lithium-Aktie verliere zum US-Börsenstart mehr als 20 Prozent auf falle den tiefsten Stand seit vergangenem Herbst. Dahinter stecke offenbar ein erneuter Angriff eines Leerverkäufers. Bereits im November sei Standard Lithium Ziel einer Shortseller-Attacke gewesen.Damals habe der Shortseller Blue Orca Capital verkündet, dass man eine Short-Position in der Aktie aufgebaut habe. Der Aktienkurs sei in einem Abverkauf von 12,50 Kanadische Dollar (CAD) auf etwa 7,50 CAD abgerutscht.Im deutschen Handel sei die Standard Lithium-Aktie seinerzeit auf etwa 7 Euro abgesackt. Heute rutsche das Papier zeitweise auf unter 5 Euro ab.Standard Lithium habe damals mit dem Einstieg eines strategischen Investors gekontert. Die Koch Investments Group sei mit 100 Mio. Dollar bei den Kanadiern eingestiegen, die in Süd-Arkansas ihr El-Dorado-Projekt vorantreiben würden. Erst in der vergangenen Woche habe Koch Minerals einen Abnahmevertrag über Lithium mit Standard Lithium geschlossen.Nun behaupte Hindenburg, dass Vorstand Robert Mintak an neun Unternehmen beteiligt gewesen sei, die durchschnittlich 97 Prozent verloren hätten. Sein Partner werde zudem der betrügerischen Aktienförderung beschuldigt.Ob etwas an den Vorwürfen dran sei, müsse noch geprüft werden. Ein überhasteter Verkauf der Aktie ist wohl nicht angebracht, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.02.2022)