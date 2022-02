Börsenplätze Standard Lithium-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Standard Lithium-Aktie:

5,42 EUR +5,24% (08.02.2022, 14:30)



TSX Venture-Aktienkurs Standard Lithium-Aktie:

7,50 CAD -7,86% (07.02.2022, 22:00)



ISIN Standard Lithium-Aktie:

CA8536061010



WKN Standard Lithium-Aktie:

A2DJQP



Ticker-Symbol Standard Lithium-Aktie:

S5L



TSX Venture-Symbol Standard Lithium-Aktie:

SLI



Kurzprofil Standard Lithium Ltd.:



Standard Lithium (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, TSX Venture-Symbol: SLI) ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das in der Produktion von Lithium tätig ist. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Exploration und Erschließung des Bristol Dry Lake Lithium-Projekts in der Mojave-Region im San Bernardino County, Kalifornien, USA. Das Unternehmen beginnt auch mit der Due-Diligence-Prüfung und der Ressourcenbewertung von mehr als 30.000 Acres an Solepachten in der Smackover-Formation im Süden von Arkansas (USA). (08.02.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Standard Lithium-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Standard Lithium Ltd. (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, TSX Venture-Symbol: SLI) unter die Lupe.Standard Lithium sei erneut ins Visier von Shortsellern geraten. Dieses Mal habe sich Hindenburg Research auf den angehenden Lithiumproduzenten eingeschossen. Aber abgesehen davon, dass die Vorwürfe recht dünn seien, seien sie sehr schnell vom kanadischen Unternehmen entkräftet worden und auch mehrere Analysten würden absolut keinen Grund sehen, von ihrer positiven Einschätzung zu Standard Lithium abzurücken.Dr. Andy Robinson, der operative Vorstand (COO ) von Standard Lithium zeige sich von den Vorwürfen sehr überrascht, sehe jedoch keinerlei Auswirkungen auf die Entwicklung seines Unternehmens. Die Short-Attacke sei geradezu "bizarr", so Robinson. Die Partner Koch Industries und LANXESS stünden weiter voll zu und hinter Standard Lithium, die Planungen würden fortgesetzt oder sogar forciert und es sei schon bald mit guten Nachrichten zu rechnen.Standard Lithium sehe sich auf einem guten Weg, der erste große Lithiumproduzent in den USA zu werden. Die Chancen hierfür stünden weiterhin gut. Deswegen biete der durch die Short-Attacke ausgelöste Kursrutsch eine sehr interessante Kaufgelegenheit. Das Kursziel für die Standard Lithium-Aktie liege unverändert bei 15 Euro. Das Potenzial belaufe sich also auf 200%.Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link