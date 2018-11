London Stock Exchange-Aktienkurs Standard Chartered-Aktie:

Kurzprofil Standard Chartered Bank:



Standard Chartered Bank (ISIN: GB0004082847, WKN: 859123, Ticker-Symbol: STD, London: STAN, Nasdaq OTC-Symbol: SCBFF) gelistet an der London Stock Exchange im FTSE 100, ist ein Finanzunternehmen aus Großbritannien mit Hauptsitz in London und Operationen in vielen Ländern, insbesondere in Asien und Afrika. Seinen Hauptumsatz erwirtschaftet das Unternehmen nicht in Großbritannien, sondern in Hongkong, Südkorea, Indien und anderen Teilen Asiens. (05.11.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Standard Chartered-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Standard Chartered Bank (ISIN: GB0004082847, WKN: 859123, Ticker-Symbol: STD, London: STAN, Nasdaq OTC-Symbol: SCBFF).Im Wesentlichen bedingt durch eine geringer als von Rießelmann unterstellte Risikovorsorge habe das bereinigte EBT in Q3/2018 mit 1,07 (Vj.: 0,81) Mrd. USD die Analystenprognose von 1,01 Mrd. USD geschlagen. Insgesamt sei die operative Entwicklung in Q3 nach Meinung des Analysten solide ausgefallen. Insbesondere getrieben von einer rückläufigen Risikovorsorge habe sich der positive Ergebnistrend fortgesetzt. Jedoch habe der Anstieg der Gesamterträge mit 4% y/y leicht unterhalb des für 2018 und darüber hinaus in Aussicht gestellten durchschnittlichen Ertragswachstums von 5% bis 7% p.a. (nach 9M 2018: +5% y/y; Marktkonsens CAGR 2018 bis 2020: +5,6%) gelegen. Wichtig werde aus Sicht des Analysten sein, dass sich die strategischen Investitionen (vor allem in die IT) möglichst bald in sinkenden operativen Aufwendungen oder aber in weiterem Ertragswachstum niederschlagen würden.Angesichts der von Rießelmann in 2019 erwarteten unterdurchschnittlichen Eigenkapitalrendite von 4,8% (Peer Group: 10,7%) erscheine ihm der Bewertungsabschlag der Standard Chartered-Aktie (KBV 2018e: 0,5; Peer Group: 1,1) gerechtfertigt.Bei erhöhter Prognose für 2018 (EPS: 0,56 (alt: 0,52) USD) stuft Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, die Standard Chartered-Aktie weiterhin mit "halten" ein. Das Kursziel werde von 7,20 GBP auf 6,60 GBP gesenkt. (Analyse vom 05.11.2018)