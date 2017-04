London Stock Exchange-Aktienkurs Standard Chartered-Aktie:

Standard Chartered Bank (ISIN: GB0004082847, WKN: 859123, Ticker-Symbol: STD, London: STAN, Nasdaq OTC-Symbol: SCBFF) gelistet an der London Stock Exchange im FTSE 100, ist ein Finanzunternehmen aus Großbritannien mit Hauptsitz in London und Operationen in vielen Ländern, insbesondere in Asien und Afrika. Seinen Hauptumsatz erwirtschaftet das Unternehmen nicht in Großbritannien, sondern in Hongkong, Südkorea, Indien und anderen Teilen Asiens.







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Standard Chartered-Aktienanalyse von Markus Rießelmann Aktienanalyst von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Standard Chartered Bank (ISIN: GB0004082847, WKN: 859123, Ticker-Symbol: STD, London: STAN, Nasdaq OTC-Symbol: SCBFF).Das Unternehmen veröffentliche für Q1 traditionell nur ein so genanntes Interim Management Statement. Wegen einer deutlich geringer als von dem Analysten erwarteten Risikovorsorge habe das bereinigte EBT mit 1,05 (Vj.: 0,54) Mrd. USD in Q1 die Prognose (0,81 Mrd. USD) übertroffen. Jedoch sei das Niveau der Kreditausfälle laut Unternehmensangaben ungewöhnlich gering gewesen und dem Q1 entsprechende Rückgänge bei der Risikovorsorge für die nächsten Quartale sollten nicht fortgeschrieben werden. Die letztlich von dem Analysten kritisierte Erlösentwicklung sei zufriedenstellend gewesen, jedoch müsse die Nachhaltigkeit erst noch unter Beweis gestellt werden. Hier helfe sicherlich, dass sich einige makroökonomische Vorzeichen für Standard Chartered verbessert hätten. Jedoch seien mit Blick auf die neue US-Regierung auch zusätzliche Risiken entstanden.Der Analyst habe seine Prognosen angehoben. Wegen der von ihm 2018 erwarteten unterdurchschnittlichen Eigenkapitalrendite von 4,6% erscheine der Bewertungsabschlag des Wertpapiers gerechtfertigt.Börsenplätze Standard Chartered-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Standard Chartered-Aktie:8,62 EUR -4,22% (28.04.2017, 10:21)