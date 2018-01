Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das chinesische Ministerium für Industrie und Informationstechnologie hat mitgeteilt, dass im letzten Jahr das Ziel der Schließung von Stahlkapazitäten von 50 Mio. Tonnen übertroffen wurde, berichten die Analysten der Commerzbank.



2016 und 2017 seien demnach zusammengenommen mehr als 115 Mio. Tonnen an jährlichen Produktionskapazitäten stillgelegt worden. Daher werde das Ziel, bis zu 150 Mio. Tonnen bis Ende 2020 zu schließen, auf Ende 2018 vorgezogen. In diesem Jahr dürften zudem keine neuen Produktionskapazitäten in Betrieb gehen, es sei denn, es würden dafür andere aus dem Markt genommen. Das Ministerium werde der Meldung zufolge außerdem die Nutzung der Elektroofentechnologie fördern, um so die Umweltverschmutzung einzudämmen. Hierfür sei im letzten Jahr der Bau von zahlreichen Elektroöfen genehmigt worden - der Datenanbieter Platts beziffere die Menge auf 48,4 Mio. Tonnen p.a. -, die bis 2023 im gleichen Umfang traditionelle Hochöfen ersetzen sollten. Dies deute perspektivisch auf eine geringere Nachfrage nach Eisenerz hin, da Stahl im Elektroofen hauptsächlich aus Stahlschrott hergestellt werde.



Im Hochofen komme dagegen überwiegend Eisenerz zum Einsatz. Trotz der Kapazitätsstilllegungen dürfte die chinesische Stahlproduktion 2017 ein neues Rekordhoch erreicht haben, da die großen Hersteller ihre Stahlhütten stärker ausgelastet hätten, um von den hohen Preisen zu profitieren. Für 2018 werde ein weiterer Anstieg erwartet. (05.01.2018/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.