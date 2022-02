Bei den Tech-Unternehmen, die noch kein KGV aufweisen würden, habe die Börse die Sonderkonjunktur Covid schon jetzt aus den Kursen ausgepreist. Heiße konkret: Von den 130 Prozent Kursgewinnen, die die Aktien der nicht-profitablen Firmen während der Pandemie zugelegt hätten, sei nichts mehr übrig.



Das Tempo der Korrektur habe aber auch etwas Gutes. Wenn so viel Pessimismus und so viel Angst im Markt seien (der Fear-and-Greed-Index von CNN belaufe sich aktuell auf 33), würden in der Regel schon wenige positive Meldungen reichen, damit die Kurse wieder steigen würden. Vor allem, wenn Shortseller am Werk seien, wie am Donnerstag bei Snap (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS) und Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866) zu beobachten gewesen sei.



Apropos Amazon: Die starken Zahlen des Tech-Konzerns seien ein Indiz dafür, dass E-Commerce auch nach der Pandemie top laufen sollte - trotz massenhaften Re-Openings. Ebenfalls gute Bilanzen von Shopify (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP) (Zahlen würden am 16. Februar kommen), Sea (ISIN: US81141R1005, WKN: A2H5LX) (2. März) und in Deutschland von Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111) (1. März) würden dem Markt in dieser Hinsicht Sicherheit geben.



Die starken Zahlen von Amazon könnten dazu führen, dass der NASDAQ 100 nun zeitnah in Richtung 200-Tage-Linie bei 15.031 Punkten laufe. Ein Break wäre ein starkes Kaufsignal und der Index hätte dann zunächst Luft bis zum GD100 bei 15.597 Stellen. Würden hingegen die Bären das Ruder übernehmen, dürfte schon bald erneut die horizontale Unterstützung im Bereich 14.000 Punkten getestet werden. (04.02.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Anleger brauchen in dieser Woche Nerven wie Stahlseile, so Andreas Deutsch vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Nach den schlechten Zahlen von Meta (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX) hätten Tech-Aktien am Donnerstag die höchsten Kursverluste seit 2020 verbucht. Seit Jahresanfang notiere der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) elf Prozent im Minus. Die Überbewertung der Branche sei in Rekordzeit zusammengeschmolzen.