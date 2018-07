Wien (www.aktiencheck.de) - Mäßige Quartalszahlen und eine Umsatzwarnung führten gestern bei Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX) zum stärksten Kurseinbruch seit Notiz der Aktie, welche einen Tagesverlust von 19% verbuchen musste, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Papiere des Chipherstellers AMD (ISIN: US0079031078, WKN: 863186) (+14,3%) hätten gestern hingegen nach sehr guten Quartalszahlen mit einem deutlichen Aufschlag reagiert. Darüber hinaus habe nachbörslich Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866) Zahlen präsentiert, wobei die Gewinnerwartungen deutlich übertroffen worden seien. Nachbörslich hätten die Aktien des Online-Riesen mit +3,2% auf einem neuen Allzeithoch notiert. Das US-Biotechunternehmen Biogen habe gestern um 10,2% nachgegeben. Hintergrund seien enttäuschende Daten bei einem Medikament gegen Alzheimer gewesen, das sich in der klinischen Erprobung befinde.BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11) habe heute Morgen bei Vorlage der Q2-Zahlen mit dem bereinigten EBIT leicht unter den Erwartungen gelegen. Darüber hinaus würden in Europa ENI (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791), Danone (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194) und Renault (ISIN: FR0000131906, WKN: 893113) berichten. In den USA würden vorbörslich das Pharmaunternehmen Abbvie (ISIN: US00287Y1091, WKN: A1J84E), der Konsumgüter-Hersteller Colgate-Palmolive (ISIN: US1941621039, WKN: 850667) sowie die Energiekonzerne Chevron (ISIN: US1667641005, WKN: 852552) und Exxon Mobil (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549), die Ratingagentur Moody's und der Pharmariese Merck (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q) Zahlen vorlegen. (27.07.2018/ac/a/m)