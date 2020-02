Xetra-Aktienkurs Stabilus-Aktie:

Kurzprofil Stabilus S.A.:



Als weltweit führender Anbieter von Gasfedern, Dämpfern und elektromechanischen Antrieben beweist Stabilus (ISIN: LU1066226637, WKN: A113Q5, Ticker-Symbol: STM) seine Expertise seit acht Jahrzehnten in der Automobilindustrie und vielen weiteren Branchen. Mit Gasfedern, Dämpfern und elektromechanischen POWERISE-Antrieben optimiert Stabilus das Öffnen, Schließen, Heben, Senken sowie Verstellen und bietet Schutz vor Schwingungen und Vibrationen. Das Unternehmen hat sein Stammwerk in Koblenz und beschäftigt weltweit mehr als sechstausend Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2018 erzielte Stabilus einen Umsatz von 962,6 Mio. Euro. Stabilus verfügt über ein globales Produktionsnetzwerk in neun Ländern. Durch Regionalbüros und Vertriebspartner ist Stabilus darüber hinaus in mehr als fünfzig Ländern in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum vertreten. Die Stabilus S.A. notiert an der Deutschen Börse im Prime Standard und ist im SDAX-Index vertreten. (13.02.2020/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Stabilus: Wieder nach unten gedreht - AktienanalyseDer Autozulieferer Stabilus (ISIN: LU1066226637, WKN: A113Q5, Ticker-Symbol: STM) ist schwach ins neue Jahr gestartet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Zwar sei der Konzernumsatz zwischen Oktober und Ende Dezember dank Übernahme- und Währungseffekten um 2,8 Prozent auf 231,4 Mio. Euro gestiegen. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) sei allerdings um knapp drei Prozent auf 30 Mio. Euro zurückgegangen. Die Marge auf Basis dieses Werts sei daher von 13,7 Prozent im Vorjahr auf nur noch 13,0 Prozent gesunken.An seiner Prognose halte Stabilus dennoch fest. Demnach solle der Umsatz im bis Ende September laufenden Geschäftsjahr 2019/2020 weiter um zwei bis vier Prozent steigen und die bereinigte EBIT-Marge mit 15 Prozent auf dem Niveau des Vorjahres liegen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Stabilus-Aktie: